'FRAJLE' RASPEVALE TUZLU: Gradsko veče muzike, emocija, humora i panonskog šarma (FOTO)

Grupa "Frajle“ održala je preksinoć, u nedelju 09. maja, koncert u Tuzli u okviru svoje "Boemske turneje", pretvorivši veče u pravi muzički praznik ispunjen emocijama, osmesima i prepoznatljivim duhom koji ih već godinama izdvaja na regionalnoj sceni.

Njihov prepoznatljivi spoj šarma, duhovitosti i panonskog melosa ponovo je došao do punog izražaja, pa je koncert više ličio na veliko gradsko druženje nego na klasičan nastup. Publika je od prvih taktova prihvatila energiju trija, pevajući u glas i prateći svaku notu, dok su "Frajle" nizale svoje najveće hitove i komunicirale sa publikom kao sa starim prijateljima.

Tuzla ih je ispratila gromoglasnim aplauzom, a utisci sa bine i iz publike bili su više nego jasni, ovaj grad i ovaj bend našli su zajednički jezik kroz muziku.

Nakon nastupa u Tuzli, "Frajle" nastavljaju "Boemsku turneju", a sledeća stanica je Zrenjanin, 20. maja, gde se očekuje novo veliko muzičko veče.

- Tuzla nam je pokazala koliko muzika može da spoji ljude. Svaki grad na ovoj turneji ima svoju dušu, a mi samo pokušavamo da je oslušnemo i pretvorimo u pesmu. Nastavljamo dalje pune srca, Zrenjanin, stižemo - istakle su nam "Frajle".

Pored turneje, publika će uskoro imati priliku da čuje i novu pesmu, duet „Sreda“ koji su "Frajle" snimile sa pop zvezdom Željkom Samardžićem, što se već sada najavljuje kao jedan od najzanimljivijih muzičkih spojeva ove godine.

Nakon toga, turneja se nastavlja koncertom u Novom Sadu 20. juna, u okviru „Boemskih noći“ sa tamburašima, dok je veliki finalni spektakl zakazan za 16. oktobar u MTS Dvorani, pod simboličnim nazivom „Pesmom za autizam“.

Autor: D.Bošković