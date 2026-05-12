Slovenački filmski centar podržao film 'Nevernik' Alekse Balaševića

Nakon ogromnog uspeha koji je postigao sa svojim prvencem, filmom „Megdan - između vode i vatre“, producent Aleksa Balašević nastavlja velikim koracima i van granica naše zemlje. Na nedavno održanom konkursu, Filmski centar Slovenije podržao je novi film ovog mladog producenta.

Naime, kako je i sam najavio pre nekoliko godina, Aleksa Balašević ima spreman scenario za novi kinematografski projekat pod nazivom „Nevernik“. Radnja filma smešetna je 90-te godine u Bosni i Hercegovini, gde se sve tri sukobljene strane zatiču u najopasnijoj situaciji koju niko ne može da definiše. Režija će biti prepuštena Marku Naberšniku, scenarijo potpisuju Aleksa Balašević, Ognjen Sviličić i Marko Naberšnik, a kao veliko pojačanje projektu se pridružuje i proslavljeni producent Aleš Pavlin, koga domaća publika poznaje kroz filmove „Čuvari formule“, "Belo se pere na devedeset", "Slovenija, Australija i sutra svet", "Bićemo prvaci sveta " i TV seriji “Područje bez signala”.

"Filmski centar Slovenije je stao iza filma koji smatram spomenikom koji ću ostaviti svojoj deci i unucima. Prvi, ali ne i poslednji filmski centar koji je podržao naš film je slovenački, čini da je ova vest za mene lično veoma važna, jer mi se poslednjih godina život vrti oko ovog filma i poput šećerne pene koja postaje sve veća i kompletnija. Iako mnogi pričaju o filmu, a još ne znaju o čemu se radi, mogu samo da obećam da nećemo snimiti ni srpski, ni balkanski ni regionalni, već evropski film. Svakako je u pitanju najlekovitija tema i za nemirni Balkan i za (ne)mirni svet", istakao je producent Aleksa Balašević.

Početak snimanja se očekuje tokom 2027. godine, a planirano je da najveći deo bude sniman u centralnoj Bosni i Hercegovini.

