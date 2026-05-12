U 92. godini obukla belu haljinu koja ističe svaki deo tela i pokazala da joj nema premca: Ni višestruko mlađe žene ne mogu da joj pariraju na crvenom tepihu (FOTO)

Holivudska diva Džoan Kolins još jednom je dokazala zbog čega decenijama važi za jednu od najglamuroznijih žena svetske scene. Na otvaranju 79. Kanskog filmskog festivala pojavila se u elegantnoj beloj haljini koja je savršeno istakla njenu prepoznatljivu sofisticiranost i stil po kojem je poznata još od zlatnog doba Holivuda.

Džoan Kolins, koja ima 92 godine, plenila je pažnju na crvenom tepihu zahvaljujući besprekornom izgledu, raskošnoj dijamantskoj ogrlici i dugim crnim rukavicama koje su celom izdanju dale notu starog holivudskog glamura. Pored nje je bio i njen suprug Persi Gibson, sa kojim je u skladnom braku godinama.


Glumica je svetsku slavu stekla osamdesetih godina zahvaljujući ulozi Aleksis Karington u kultnoj seriji Dinastija, gde je tumačila jednu od najpoznatijih televizijskih negativki svih vremena. Njena harizma, upečatljiv glas i moćna pojava učinili su je simbolom luksuza, elegancije i dominantnih ženskih likova na televiziji.

Iako je karijeru započela još pedesetih godina prošlog veka, Džoan Kolins nikada nije dozvolila da je godine udalje od javnog života. Osim glume, bavila se pisanjem, humanitarnim radom i produkcijom, a tokom decenija ostala je sinonim za ženu koja stari dostojanstveno i sa stilom.

Njeno pojavljivanje u Kanu izazvalo je oduševljenje fotografa i publike, a mnogi su komentarisali da Džoan i danas nosi onu istu energiju i samopouzdanje po kojima je generacije pamte. U vremenu kada se trendovi brzo menjaju, ona ostaje simbol bezvremenske elegancije i jedne epohe Holivuda koju publika i dalje obožava.

