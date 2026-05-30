Ponovo na okupu: Ivan Gavrilović provozao kolege po gradu, a kada je stigao po Gagija i Anabelu, nastao HAOS, evo o čemu je reč (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/foto gaja ||

Pripremite se za nezaboravno putovanje kroz najveće hitove devedesetih! Dana 12. juna na Tašmajdanu biće organizovan spektakularni koncert „Veče devedesetih”, koji će okupiti neke od najvećih zvezda tog vremena.

Na sceni će nastupiti Ivan Gavrilović, Mobi Dik, Funky G, Dr Iggy, Tvins i drugi izvođači koji su obeležili jednu od najuzbudljivijih muzičkih era.

Pored vrhunske muzike i dobre atmosfere, za publiku je pripremljeno i posebno iznenađenje – snimljeni su zabavni skečevi koji će se prikazivati u narednim danima, a i na samom koncertu.

Snimak koji je oduševio sve objavljen je juče, a ne njemu Ivan Gavrilović vozi auto i skuplja kolege po gradu. Nakon što je pokupo Nešu Tvinsa, Mobi Dika i Mariju, krenuili su po Gagija i Anabelu.

Kada su stigli po Gagija Đogani i Anabelu Atijas, nastao je problem, slobodno je bilo samo jedno mesto. Dok je Gagi bez razmišljanja seo pozadi, Ivan je kroz smeh otvorio gepek i poručio:

- Anabela, snađi se - rekao je on kroz smeh.

Na opšte oduševljenje ekipe, Anabela je završila u gepeku, dok su svi vrištali od smeha i dobacivali:

- E, ovo je pravo retro iskustvo - rekli su oni.

Karte u prodaji ONLINE na sajtu EFINITY , a pored toga možete ih naći i u prodajnim mestima blagajne Tašmajdan, Sava Centra, Doma omladine i Arene.

Spremite se za veče puno hitova, energije i nostalgije, jer se 12. juna na Tašmajdanu devedesete vraćaju na velika vrata!

Autor: N.B.

