'DANI NIKOLE TESLE': Međunarodna postavka slika, skulptura, karikatura, kolaža, instalacija, mozaika

Kolektivna izložba „Dani Nikole Tesle", biće otvorena u Galeriji Nikola Radošević, u ponedeljak 1. juna u 19 časova.

Stručni žiri je odabrao radove 53 umetnika koji su odgovorili na teme koje se tiču Teslinog života, naučnih dostignuća, savremenih interpretacija njegovih inventivnih inovacija u različitim naučnim i tehnološkim oblastima.

Organizatori naglašavaju da je interesovanje za izložbu iz godine u godinu sve veće. Na postavci će biti izloženi radovi umetnika specifičnih autorskih rukopisa svih dobi iz skoro svih grana primenjenih i likovnih umetnosti.

Publika će imati jedinstvenu priliku da uživa u ovoj internacionalnoj postavci slika, skulptura, ilustracija, karikatura, kolaža, instalacija,mozaika... Stručni i selekcioni žiri dodeliće nagrade za 3 najistaknutija i najinventivnija rada.

Nagrađeni autori će u saradnji i na poziv Tesline naučne fondacije,svoja dela izložiti na međunarodnoj izložbi u Filadelfiji na obeležavanju 250 godina od potpisivanja Deklaracije o nezavisnosti . Tokom trajanja izložbe , galerija će organizovati niz pratećih programa ( radionice, predavanja, muzičke programe... )

Izložbu u Galeriji Nikola Radošević, otvoriće Maja Živanović, likovna kritičarka, Srđan Sotirov, predsednik Tesline naučne fondacije Srbije i Vladimir Kulašević, galerista.

Postavka će moći da se pogleda do 15. juna.

Od 2024. godine „Dani Nikole Tesle " obeležavaju se multidisciplinarnom izložbom u ovoj beogradskoj galeriji.

Autor: A.A.