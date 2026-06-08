Ostalo je manje od 1000 karata za koncert Južnog vetra: Oglasila se i Bojana Barjaktarević (VIDEO)

Ostalo je pet dana do kraja pretprodaje ulaznica za koncert “Južni vetar festival”, a kako saznajemo, manje do 1000 karata ostalo je u prodaji.

Organizatori su kao što su ranije najavili otkrili još jedno ime, a obaveštenje je izazvalo pravu lavinu oduševljenja na društvenim mrežama.

Vest je izazvala veliko oduševljenje među ljubiteljima narodne muzike širom regiona, jer će se na sceni, uz brojne zvezde Južnog vetra, pojaviti i Bojana Barjaktarević.

Pevačica sa višedecenijskom karijerom godinama važi za jednog od najprepoznatljivijih ženskih vokala na domaćoj muzičkoj sceni. Posebnu pažnju publike privukla je kroz učešće u popularnoj emisiji „Nikad nije kasno“, gde je čak tri puta odnela pobedu i osvojila simpatije gledalaca širom regiona.

Mnogi ljubitelji narodne muzike smatraju je dostojnom naslednicom legendarne Šemse Suljaković, pre svega zbog emocije koju unosi u svaku interpretaciju i načina na koji uspeva da prenese snagu pesama koje izvodi. Upravo zbog toga njeno ime izaziva veliko poštovanje među publikom svih generacija.

Kada je reč o muzici Južnog vetra, malo ko je zaboravio njenu izvedbu Šemsinog velikog hita „Prođi sa mnom ispod duge“ u emisiji „Nikad nije kasno“.

Taj nastup ostao je upamćen kao jedan od najemotivnijih trenutaka u istoriji emisije, a Bojanina interpretacija rasplakala je i publiku u studiju i gledaoce kraj malih ekrana. Nakon toga pesma je doživela novu popularnost i ponovo pronašla put do publike.

Zbog svega toga nema sumnje da će njen nastup na Tašmajdanu biti jedan od trenutaka koje publika s posebnim nestrpljenjem očekuje. Mnogi se već pitaju da li će upravo neka od pesama koje je proslavila Šemsa Suljaković biti deo repertoara koji će Bojana izvesti pred beogradskom publikom.

„Veliki pozdrav za sve poštovaoce Južnog vetra. Vidimo se 27. juna na Tašmajdanu. Dođite da se družimo i da pevamo velike hitove“, poručila je Bojana Barjaktarević u video-pozivu upućenom publici.

Među izvođačima koji će 27. juna izaći na binu Tašmajdana nalaze se Dragana Mirković, Mile Kitić, Kemal Malovčić, Marta Savić, Srećko Šušić, Gojko, Meda Sakić, Anica Milenković, Bane Vasić, Vanesa Šokčić, Sanja Maletić, Acko Nezirović, Uroš Živković i Bojana Barjaktarević, dok organizatori poručuju da spisak još nije zaključen i da publiku očekuju nova iznenađenja.

Kako se približava završnica pretprodaje i sam koncert, uzbuđenje među ljubiteljima muzike Južnog vetra postaje sve veće. Sve je izvesnije da će Tašmajdan 27. juna biti mesto na kojem će se spojiti nostalgija, vrhunska muzika i generacije publike koje već decenijama žive uz najveće hitove ovog legendarnog muzičkog pravca.

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Autor: N.B.