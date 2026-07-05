AKTUELNO

Extra

Veče za pamćenje u Centru za kulturu 'Vlada Divljan'

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva/Ustupljene fotografije ||

Publika je sinoć uživala u jedinstvenom muzičkom spektaklu „Cinefonija – hitovi filmske muzike“, koji je u prepunoj sali Centra za kulturu „Vlada Divljan“ priredio Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta iz Subotice.

Nezaboravno veče obeležili su raskošan simfonijski zvuk, prelepe interpretacije najpoznatijih filmskih melodija, kao i sjajni vokali Mirne Radulović i Dušana Svilara, uz sigurnu dirigentsku palicu Mikice Jevtića. Publika je svaku numeru nagradila dugotrajnim aplauzima, potvrđujući da kvalitetna muzika uvek pronalazi put do srca.

Foto: Privatna arhiva/Ustupljene fotografije

Centar za kulturu „Vlada Divljan“ zahvaljuje svim posetiocima koji su bili deo ove divne večeri i svojim prisustvom doprineli posebnoj atmosferi.

Foto: Privatna arhiva/Ustupljene fotografije

Uživali smo zajedno u prelepom muzičkom putovanju, a uvereni smo da ovo nije naš poslednji susret. Vidimo se ponovo do kraja godine, uz još jedan koncert koji će, sigurni smo, doneti nove nezaboravne trenutke.

Autor: Pink.rs

#Subotica

#centar za kulturu vlade divljan

#cinefonija

#muzika

#orkestar

POVEZANE VESTI

Društvo

RUSKI MUZIČARI ODUŠEVILI PUBLIKU U JAGODINI

Domaći

''Imam čast i zadovoljstvo'' Lepa Brena sinoć je na koncertu u Zagrebačke Arene pozvala kolegu da izađe na scenu, a ON JOJ JE ŠMEKERSKI ODGOVORIO

Domaći

SVE NA PESMU I VESELJE! Keba oduševio publiku u Nišu: Veče za pamćenje! (FOTO+VIDEO)

Društvo

Spektakularan nastup dece iz plesnog studija Pirueta Balet oduševio publiku u Dečijem kulturnom centru Beograd

Domaći

DIRNULO ME JE DO SUZA: Ovo je jedno od najposebnijih večeri u Pejovićevoj karijeri, pevača obuzela lavina emocija (FOTO+VIDEO)

Domaći

Pevač za veče zaradio 10.000 evra bakšiša, pa priznao sa kim je podelio pare: To je retkost da se desi