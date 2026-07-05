Veče za pamćenje u Centru za kulturu 'Vlada Divljan'

Publika je sinoć uživala u jedinstvenom muzičkom spektaklu „Cinefonija – hitovi filmske muzike“, koji je u prepunoj sali Centra za kulturu „Vlada Divljan“ priredio Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta iz Subotice.

Nezaboravno veče obeležili su raskošan simfonijski zvuk, prelepe interpretacije najpoznatijih filmskih melodija, kao i sjajni vokali Mirne Radulović i Dušana Svilara, uz sigurnu dirigentsku palicu Mikice Jevtića. Publika je svaku numeru nagradila dugotrajnim aplauzima, potvrđujući da kvalitetna muzika uvek pronalazi put do srca.

Centar za kulturu „Vlada Divljan“ zahvaljuje svim posetiocima koji su bili deo ove divne večeri i svojim prisustvom doprineli posebnoj atmosferi.

Uživali smo zajedno u prelepom muzičkom putovanju, a uvereni smo da ovo nije naš poslednji susret. Vidimo se ponovo do kraja godine, uz još jedan koncert koji će, sigurni smo, doneti nove nezaboravne trenutke.

Autor: Pink.rs