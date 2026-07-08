CEO HOLIVUD MU SE SMEJAO KADA JE OŽENIO KONOBARICU SA DETETOM: Danas imaju brak o kakvom drugi mogu samo da maštaju (FOTO)

Iako su se suočili sa ismevanjem, Met Dejmon i konobarica Lusijana danas važe za jedan od najstabilnijih parova u Holivudu

Dok se u Holivudu brakovi često završavaju brže nego što počnu, ljubavna priča Meta Dejmona i Lusijane Barozo već više od dve decenije pokazuje da prava ljubav ne poznaje status, profesiju ni predrasude.

U vreme kada su mnogi očekivali da će jedan od najpoznatijih glumaca sveta izabrati slavnu glumicu ili supermodela, Met Dejmon je svoje srce poklonio ženi koja nije pripadala svetu crvenih tepiha. Bila je konobarica, samohrana majka i potpuno van holivudskih krugova. Zbog toga su ga mnogi ismevali i tvrdili da takva veza nema budućnost. Danas, posle skoro dvadeset godina braka, upravo oni važe za jedan od najstabilnijih i najskladnijih parova u filmskoj industriji.

LJubav koja je počela sasvim slučajno

Met Dejmon i Lusijana Barozo upoznali su se 2003. godine u jednom baru u Majamiju. Glumac je tada boravio na Floridi zbog snimanja filma, iako je prvobitni plan bio da ekipa radi na Havajima.

Kasnije je u emisiji Elen Didženeris ispričao da te večeri uopšte nije želeo da izađe.

– Nekoliko ljudi iz ekipe nagovorilo me je da odemo na pivo. Nisam bio raspoložen, ali sam na kraju pristao – prisetio se glumac.

Nisu ni slutili da će upravo taj izlazak promeniti njegov život.

Čim je ušao u lokal, ugledao je Lusijanu koja je radila iza šanka.

– Prostorija je bila prepuna ljudi, ali sam nju odmah primetio. Delovalo je kao da je obasjana svetlom. Pomislio sam da je neverovatno lepa i poželeo sam da je upoznam – rekao je Dejmon.

Sakrio se iza šanka, a završio radeći kao barmen

Kako su ga gosti ubrzo prepoznali, mnogi su počeli da mu prilaze tražeći autograme i fotografije. Kada je atmosfera postala previše naporna, zamolio je Lusijanu da se skloni iza šanka.

Ona mu nije dozvolila da samo stoji sa strane.

– Ako već želiš da budeš ovde, moraćeš i da radiš – rekla mu je kroz osmeh.

Glumac je prihvatio izazov i ostatak večeri pomagao joj je kao barmen. Gosti su bili oduševljeni što im piće služi holivudska zvezda, pa je bakšiš bio veći nego ikada.

Kasnije je upravo taj trenutak opisivao kao jedan od najlepših u svom životu, jer mu je omogućio da upozna ženu koja će postati njegova najveća životna ljubav.

Nije pobegao kada je saznao da je samohrana majka

Na kraju večeri Met je pozvao Lusijanu da izađe sa njim i njegovim prijateljima.

Međutim, dobio je odgovor koji nije očekivao.

Ona mu je rekla da mora kući jer je čeka četvorogodišnja ćerka Aleksija iz prethodne veze.

Dok bi mnogi na njenom mestu pomislili da će se slavni glumac povući, Dejmon je reagovao potpuno drugačije.

Kasnije je priznao da mu se upravo ta činjenica dopala.

– Bilo mi je drago što je majka i što joj je dete na prvom mestu. To mi je pokazalo kakva je osoba – rekao je glumac.

Upravo zbog tog stava mnogi smatraju da je njihov odnos od samog početka bio zasnovan na iskrenom poštovanju.

Ismevali su ga zbog izbora supruge

NJihova veza ubrzo je postala tema svetskih medija.

Mnogi nisu mogli da shvate zašto je jedan od najpoželjnijih glumaca sveta izabrao ženu koja nije slavna.

Pojedini su otvoreno komentarisali da je "oženio običnu konobaricu", dok su drugi naglašavali da je Lusijana već imala dete iz prethodne veze.

Međutim, Dejmon se nikada nije osvrtao na takve komentare. Umesto toga, posvetio se porodici i izgradio život daleko od holivudskih skandala.

Met Dejmon i Lusijana Barozo venčali su se u decembru 2005. godine na intimnoj ceremoniji u NJujorku, daleko od očiju javnosti.

Već naredne godine dobili su ćerku Izabel.

Porodica je nastavila da raste, pa su 2008. dobili Điju Zavalu, a 2010. godine i najmlađu ćerku Stelu.

Met je od prvog dana prihvatio i Aleksiju kao svoje dete, a danas često ističe da nikada nije pravio razliku između nje i njihove zajedničke dece.

Koliko mu porodica znači pokazao je i tetovažom na kojoj se nalaze imena svih njegovih ćerki.

Pravilo koje nikada ne krše

Iako je zbog posla često na različitim krajevima sveta, Met Dejmon i njegova supruga imaju jedno važno pravilo koje poštuju godinama.

Nikada ne provode razdvojeni više od dve nedelje.

Glumac je više puta istakao da u ugovore za snimanje filmova unosi klauzulu koja mu omogućava da pravi pauze kako bi mogao da bude sa porodicom.

Upravo zbog toga retko prihvata projekte koji bi ga mesecima odvojili od supruge i dece.

U čemu je tajna njihovog braka?

Dok mnogi pokušavaju da otkriju recept za dug i srećan brak, Lusijana smatra da odgovor nije komplikovan.

– Oboje smo zahvalni što smo se upoznali. Nikada naš odnos nismo uzimali zdravo za gotovo. Naravno da postoje usponi i padovi, ali zajedno prolazimo kroz sve i trudimo se da nam život bude lep i zabavan – rekla je jednom prilikom.

NJihova svakodnevica daleko je od glamura kojim odiše Holivud. Porodica im je oduvek bila važnija od popularnosti, a upravo zato mnogi smatraju da su uspeli da sačuvaju ono što je u svetu slavnih najteže – mir, poverenje i bliskost.

Gotovo dve decenije nakon venčanja, Met Dejmon i Lusijana Barozo i dalje važe za jedan od najzaljubljenijih holivudskih parova. NJihovi zajednički izlasci i fotografije sa odmora pokazuju da među njima i dalje postoji ista nežnost kao i prvog dana, a njihova priča ostaje dokaz da najveće ljubavi često nastaju onda kada ih najmanje očekujemo.

Autor: D.B.