Kraljevska porodica ponovo NA OKUPU?! Princa Hari ipak dolazi sa porodicom u Veliku Britaniju: Cela zemlja danima BRUJI o ovoj poseti

Nakon višednevne neizvesnosti oko planova putovanja Saseksovih, novi izveštaji ukazuju na to da se očekuje da Megan Markl princ Arči i princeza Lilibet doputuju u Britaniju krajem ove nedelje.

Kako prenosi The Telegraph, vojvotkinja od Saseksa (44) vratiće se u domovinu svog supruga sa njihovim sinom, princom Arčijem (7) i ćerkom, princezom Lilibet (5). Međutim, ne očekuje se da će se Megan i deca pojavljivati u javnosti.

Portparol Saseksovih nije imao komentar kada ga je kontaktirao časopis PEOPLE.

To će biti prva poseta cele porodice Engleskoj u poslednje četiri godine. Tada su doputovali iz svog doma u Kaliforniji, gde par živi od 2020. godine nakon što su se povukli sa svojih kraljevskih dužnosti, radi događaja kojima se obeležavao Platinasti jubilej kraljice Elizabete, odnosno njena 70. godina na tronu, 2022. godine.

Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa bili su na odmoru sa decom u Evropi pre nego što se Hari (41) sam vratio u Veliku Britaniju 6. jula. Iako je par planirao da povede decu na ovo putovanje, tokom vikenda je objavljeno da se Megan, Arči i Lilibet neće pridružiti Hariju u Londonu zbog bezbednosnih razloga. Međutim, ostavili su otvorenu mogućnost da bi mogli da se vrate u Veliku Britaniju radi delova putovanja van prestonice, a The Mirror je izvestio 8. jula da Hari „grozničavo” radi na tome da obezbedi privatno obezbeđenje kako bi Megan i njihova deca mogli da doputuju u Veliku Britaniju.

Navodni povratak princa Arčija i princeze Lilibet u Veliku Britaniju otvara mogućnost za redak susret sa njihovim dedom, kraljem Čarlsom. Dok je Arči rođen u Velikoj Britaniji, Lili je rođena nakon što se porodica preselila u Meganinu rodnu državu Kaliforniju. Veruje se da je svog dedu videla samo jednom, tokom njene jedine posete Velikoj Britaniji 2022. godine.

Izvor je tada rekao za PEOPLE da su tadašnji princ Čarls i buduća kraljica Kamila bili oduševljeni što provode vreme sa njegovim unucima tokom tog putovanja.

„Bila je to fantastična poseta. Princ je bio oduševljen što vidi svog unuka i što je prvi put upoznao svoju unuku”, rekao je tada izvor sa dvora.

Izvor je dodao: „Bilo je veoma posebno provesti malo vremena sa njim. Nije bio upoznao Lilibet, svoju unuku, tako da je prvi susret sa njom bio veoma emotivan, bila je to divna stvar.”

Ova istorijska poseta dolazi godinu dana nakon što je princ Hari rekao za BBC da „ne vidi svet” u kojem bi doveo svoju porodicu nazad u svoju rodnu zemlju bez policijske zaštite koju već dugo pokušava da povrati.

Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa izgubili su obezbeđenje finansirano od novca poreskih obveznika u Britaniji nakon što su se povukli sa svojih kraljevskih dužnosti u Velikoj Britaniji 2020. godine, a PEOPLE saznaje da je dugo očekivana revizija Harijevog obezbeđenja od strane Izvršnog komiteta za zaštitu kraljevske porodice i javnih ličnosti (RAVEC) još uvek u toku.

Uprkos stalnom razdoru, princ Hari je prošle godine rekao za BBC da bi „voleo pomirenje sa svojom porodicom”.

Vojvoda od Saseksa je više puta putovao u Veliku Britaniju zbog humanitarnog rada i sudskih sporova otkako se preselio u Sjedinjene Američke Države 2020. godine. Poslednji put se lično sastao sa svojim ocem u septembru 2025. godine. Harijevo putovanje u Veliku Britaniju tempirano je prema jednogodišnjem odbrojavanju do sledećeg izdanja njegovih Inviktus igara (Invictus Games), koje će se održati u Birmingemu u Engleskoj, u julu 2027. godini.

Autor: Iva Besarabić