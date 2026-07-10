Umro Đorđe Kadijević

Đorđe Kadijević je bio istaknuti reditelj i scenarista, poznat po doprinosu jugoslovenskom crnom talasu i seriji 'Vuk Karadžić'.

Jedan od najznačajnijih filmskih i televizijskih autora sa ovih prostora, reditelj, scenarista, istoričar umetnosti i likovni kritičar Đorđe Kadijević, preminuo je danas u Beogradu u 94. godini života.

Vest o njegovoj smrti saopštila je Jugoslovenska kinoteka, koja je najavila da će u septembru prirediti retrospektivu njegovih filmova u znak sećanja na autora koji je ostavio neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji. Kadijević je bio i dobitnik najvišeg priznanja ove ustanove – Zlatnog pečata, koje se dodeljuje za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti.



Rođen 6. januara 1933. godine u Šibeniku, Kadijević je tokom višedecenijske karijere izgradio prepoznatljiv autorski izraz, a deo njegovog opusa svrstava se u stvaralaštvo jugoslovenskog crnog talasa.

Publika će ga pamtiti po kultnim ostvarenjima poput filmova „Leptirica“ i „Sveto mesto“, koji su obeležili domaći horor žanr, ali i po televizijskoj seriji „Vuk Karadžić“, jednom od najznačajnijih projekata domaće televizijske produkcije. Za ovu seriju osvojio je prestižni Gran-pri Evrope na televizijskom festivalu u Rimu.

Svojim filmovima i televizijskim ostvarenjima Đorđe Kadijević je ostavio dubok trag u istoriji jugoslovenske i srpske kinematografije, a njegovo stvaralaštvo nastaviće da inspiriše buduće generacije filmskih autora i ljubitelja sedme umetnosti.

Autor: D.B.