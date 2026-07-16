Zbog ove tragedije je Dragan Petrović Pele osedeo preko noći: Javili su mu užasne vesti koje su ga slomile

Dragan Petrović Pele imao je 28 godina kada su mu pred početak predstave javili da mu je poginuo stariji brat. Kasnije je izgubio i roditelje.

Dragan Petrović Pele izgradio je zapaženu karijeru na filmu, televiziji i pozorišnoj sceni, ali je iza njegovog prepoznatljivog osmeha ostala porodična tragedija koja ga je obeležila još u mladosti.

Glumac je imao samo 28 godina kada je neposredno pred početak predstave saznao da mu je stariji brat Zoran poginuo. Vest ga je zatekla u pozorištu, dok se pripremao da izađe pred publiku u „Kolubarskoj bici“.

U vreme kada nije bilo mobilnih telefona, neko je pozvao pozorište i javio mu šta se dogodilo. Pele se odmah obratio Miši Janketiću, koji je u predstavi tumačio glavnu ulogu, i pitao ga da li komad može da bude odigran bez njegovih nekoliko scena.

– Saznao sam pred sam početak predstave. Bila je to, sećam se, „Kolubarska bitka“. Nije u to vreme bilo mobilnih telefona, neko je javio u pozorište. Pitao sam Mišu Janketića, pošto u toj predstavi on igra glavnu ulogu, a ja sam imao dve-tri scene, da li mogu da idem, da li može da igra bez mene. Kaže mi – naravno. Ulećem u neku krntiju od auta koji sam tada vozio i odlazim. Kasnije sam se osvestio.Imao sam 28 godina tada. I kada sam se vratio na Akademiju, vratio sam se kao sed čovek – ispričao je Pele za Javni servis.

Govoreći o načinu na koji čovek preživi takav udarac, glumac je objasnio da bol u prvom trenutku gotovo i ne može da se oseti. Tek kada početni šok prođe, javljaju se bes i tuga.

– Izdrži. To je onaj mehanizam samoobmane. Isto je kao i kad se posečeš. To ne boli odmah, boli kasnije. Nalet adrenalina. U prvom trenutku ne osećaš ništa, onda kad se malo osvestiš, osećaš bes, pa tek onda tugu – rekao je glumac.

Potpune suprotnosti

Pele je svog starijeg brata opisao kao čoveka koji mu je po karakteru bio potpuna suprotnost. Bio je visok, smiren i staložen, dok je budući glumac, prema sopstvenim rečima, neprestano izvodio razne „kerefeke“.

Ipak, gubitak brata nije bio jedini težak udarac koji je njegova porodica pretrpela.Kasnije mu je preminuo otac, a 2013. godine ostao je i bez majke.

Komedija na dan sahrane

Pele je nastavio da radi i dok su mu roditelji bili bolesni. Odlazio je na fakultet, igrao predstave i redovno ih obilazio. Kada se njegova majka razbolela, mesec dana je provela u bolnici „Sveti Sava“, a on ju je posećivao svakog dana.

Čak ni na dan njene sahrane nije izostao sa pozorišne scene – iste večeri igrao je komediju.

– Prvo je poginuo brat, pa je umro tata, i na kraju je 2013. godine preminula i mama. Dok je tata bolovao, sve vreme sam radio, išao sam na fakultet i igrao predstave, ali sam ih redovno obilazio. Kada se mama razbolela, mesec dana je ležala u bolnici „Sveti Sava“, gde sam odlazio svaki dan. Na dan sahrane igrao sam komediju. Malo je teško da se čovek „prebaci“, ali to je život – zaključio je Pele.

Autor: D.B.