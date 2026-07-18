Kraljica Kamila pokreće akciju: Pokloniće knjigu svakom detetu šestog razreda povodom 79. rođendana

Britanska kraljica Kamila pokloniće za Božić primerak knjige "Nemoguća stvorenja" spisateljice Ketrin Randel svakom učeniku šestog razreda osnovne škole u Velikoj Britaniji, povodom svog 79. rođendana.

Akcija, nazvana "Kraljičin božićni poklon", sprovodi se u saradnji sa Nacionalnim fondom za pismenost, čiji je kraljica pokrovitelj, u okviru Nacionalne godine čitanja 2026, prenosi Independent.

Specijalno izdanje knjige biće podeljeno učenicima preko škola, biblioteka i drugih obrazovnih programa, a svaki primerak sadržavaće poseban kraljevski pečat na koricama i ličnu poruku kraljice Kamile.

"Nemoguća stvorenja, jednog od mojih omiljenih pisaca, je briljantna fantazija koja će vas upoznati sa mnoštvom mitskih prijatelja i zastrašujućih neprijatelja... i nadam se da ćete je voleti koliko i ja", navodi se u poruci.

Autorka Ketrin Randel rekla je da joj predstavlja veliku čast što je upravo njena knjiga izabrana za kraljičin poklon i istakla da su knjige važan podsticaj za razvoj mašte, kritičkog mišljenja i kreativnosti kod dece.

Uživanje dece u čitanju opada najviše u periodu prelaska iz osnovne u srednju školu, pokazalo je istraživanje Nacionalnog fonda za pismenost.

Prema istraživanju sprovedenom ove godine na uzorku od 125.375 dece i mladih uzrasta od pet do 18 godina, procenat dece koja uživaju u čitanju u slobodno vreme značajno se smanjuje između osme i 14. godine.

Dok je među decom uzrasta od osam do 11 godina njih 47,7 odsto navelo da uživa u čitanju van škole, taj procenat pada na 33,2 odsto kod uzrasta od 11 do 14 godina, što predstavlja pad od oko 30 odsto.

Istraživanje ukazuje da je prelazak u više razrede škole ključan period kada interesovanje za knjige slabi, dok deca sve više vremena posvećuju ekranima i drugim aktivnostima.

Rezultati su objavljeni u okviru Nacionalne godine čitanja 2026, kampanje čiji je cilj podsticanje navike čitanja i vraćanje knjige u svakodnevni život dece i mladih.

Bakingemska palata je povodom 79. rođendana kraljice Kamile objavila i njen novi zvanični portret, načinjen prošlog meseca u zamku Hilsboro u Severnoj Irskoj.

Na njoj nosi broš sa dijamantima i safirima u obliku leptira koji je poklonjen pokojnoj kraljici Elizabeti II na prolećnom sajmu u Birmingemu u februaru 1977. godine.

Kensingtonska palata, kancelarija princa i princeze od Velsa, podelila je sliku na društvenim mrežama zajedno sa porukom „Želim Njenom Veličanstvu Kraljici srećan rođendan!“, uz emodži torte.

Britanska kraljica Kamila će rođendan proslaviti privatno.

Autor: Marija Radić