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MOBY PRED VIŠE OD 11.000 LJUDI NA KALEMEGDANU: Priredio veče za pamćenje

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/Nemanja Đorđević ||

Moby je sinoć na Kalemegdanu održao veliki open-air koncert pred više od 11.000 ljudi i još jednom potvrdio zašto pripada malom krugu umetnika čije pesme, energija i poruke jednako snažno povezuju različite generacije.

Iako je tokom dana najavljivano nevreme u Beogradu i postojala je neizvesnost da li će koncert biti održan, publika je tokom lepe letnje večeri, bez kapi kiše, uživala u dugoočekivanom koncertu.

Foto: Foto/Nemanja Đorđević

Veče su otvorili Luton & Šćepa, DJ dvojac koji je publiku uveo u atmosferu velikog koncerta. Od prve do poslednje pesme Moby je izazivao oduševljenje publike, koja je svaku numeru dočekala aplauzima, sjajnom energijom i pevanjem. Moby je pevao, svirao gitaru, perkusije i klavijature, podižući energiju nastupa i komunicirajući sa publikom s vidljivom zahvalnošću i emocijom, dok su ga pratili sjajni ženski vokali i muzičari na violini, violončelu, gitari, bubnju i klavijaturama.

Foto: Foto/Nemanja Đorđević

Jedan od najposebnijih trenutaka večeri bio je veliki hit „Go“, pesma koja mu je donela svetsku popularnost, a koju je posvetio Dejvidu Linču. Posebno emotivno odjeknula je i izvedba pesme „Heroes“, koju je pevao u čast svog velikog prijatelja Dejvida Bouvija, stvarajući jedan od onih trenutaka u kojima koncert preraste u zajedničko sećanje publike i izvođača.

Foto: Foto/Nemanja Đorđević

Kao veliki borac i zaštitnik prava životinja, Moby je snažnu poruku o čovečanstvu, saosećanju i odgovornom odnosu prema svim živim bićima preneo i kroz video snimak Džejn Gudal. Nakon tog emotivnog obraćanja usledila je pesma „Why Does My Heart“, koja je u tom kontekstu dobila dodatnu dubinu i posebnu težinu.

Foto: Foto/Nemanja Đorđević

Tokom sat i po vremena regularnog dela koncerta, Moby je izveo 14 pesama: „Talk“, „Go“, „Next Is the E“, „In This World“, „In My Heart“, „Heroes“, „We Are All Made of Stars“, „Why Does My Heart“, „Raining Again“, „Disco Lies“, „Flower/Find My Baby“, „Honey“, „Extreme Ways“ i „Natural Blues“. Publika je svaku pesmu ispratila sa jednakim intenzitetom, a posebno su se izdvojili momenti u kojima su veliki hitovi postali horsko pevanje više od 11.000 ljudi.

Foto: Foto/Nemanja Đorđević

Tokom bisa usledio je niz najvećih hitova koji su obeležili njegovu karijeru i koje publika posebno voli: „Porcelain“, „Lift Me Up“ i za kraj „Feeling So Real“. Upravo tom pesmom, uz veliku zahvalnost srpskoj publici, Moby je završio koncert koji je spojio nostalgiju, snažne emocije i jasnu poruku o empatiji.

Foto: Foto/Nemanja Đorđević

Iako je na koncertu bilo više od 11.000 ljudi, organizator Charm Music Srbija je omogućio da sve protekne u najboljem redu, pa je beogradska publika dobila mnogo više od koncerta. Bilo je to veče u kojem su se veliki hitovi, vrhunska svirka, vizuelni doživljaj i iskrena komunikacija sa publikom spojili u događaj koji će se dugo prepričavati. Moby nastavlja svoju veliku evropsku turneju „Live 2026“, a sledeća stanica je rasprodata pulska Arena.

Autor: Iva Besarabić

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