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Preminula velika zvezda Sopranovih: Umro čuveni Salvatore (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: x ||

U Sopranovima je tumačio Big Pusija, jednog od najbližih prijatelja Tonija Soprana, koji je istovremeno radio kao doušnik FBI.

Američki glumac Vinsent Pastore, najpoznatiji po ulozi Salvatorea "Big Pussy" Bonpensiera u kultnoj HBO seriji "Sopranovi", preminuo je u 80. godini, objavio je Deadline.

Pastore je 14. jula napunio 80 godina. Iza njega je ostala karijera duga gotovo četiri decenije i više od 180 filmskih i televizijskih uloga. Detalji o njegovoj smrti još nisu saopšteni.

Od "Dobrih momaka“ do "Sopranovih"

Vinsent Pastore rođen je 14. jula 1946. godine u Bronksu, a odrastao je u NJu Rošelu. Pre nego što je postao glumac služio je u američkoj mornarici, studirao dramu i radio kao vlasnik noćnog kluba.

Karijeru je započeo krajem osamdesetih, a u filmu Martina Skorsezea "Dobri momci" iz 1990. godine imao je kratko pojavljivanje. Usledile su uloge u ostvarenjima "Karlitov put" iz 1993, "The Jerky Boys“ iz 1995. i HBO filmu "Gotti" iz 1996. godine, u kojem je igrao mafijaša Angela Ruđera.


Uloga koja mu je promenila život stigla je 1999. godine. U "Sopranovima" je tumačio Big Pusija, jednog od najbližih prijatelja Tonija Soprana, koji je istovremeno radio kao doušnik FBI.

Pastore je liku mafijaša i izdajnika dao neočekivanu ranjivost. NJegova krivica, strah od otkrivanja i odnos sa Tonijem postali su okosnica druge sezone. Ubistvo Big Pussyja na brodu u epizodi „Funhouse“ iz 2000. godine ostalo je jedna od najupečatljivijih scena čitave serije.

Po čemu ćemo ga pamtiti

Pastore je pozajmio glas Luki u animiranom filmu "Priča o ajkulama" iz 2004, igrao u filmu Gaja Ričija „Revolver“ iz 2005, serijama „General Hospital“ i "Hawaii Five-0", kao i u mafijaškoj drami "Gravesend".

Ipak, zauvek će ostati Big Pussy – čovek koji je izdao Tonija Soprana, ali je zahvaljujući Pastoreovoj glumi postao jedan od najtragičnijih i najvoljenijih likova "Sopranovih".

Autor: D.B.

#Smrt

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