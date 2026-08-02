Preminula velika zvezda Sopranovih: Umro čuveni Salvatore (FOTO)

U Sopranovima je tumačio Big Pusija, jednog od najbližih prijatelja Tonija Soprana, koji je istovremeno radio kao doušnik FBI.

Američki glumac Vinsent Pastore, najpoznatiji po ulozi Salvatorea "Big Pussy" Bonpensiera u kultnoj HBO seriji "Sopranovi", preminuo je u 80. godini, objavio je Deadline.

Pastore je 14. jula napunio 80 godina. Iza njega je ostala karijera duga gotovo četiri decenije i više od 180 filmskih i televizijskih uloga. Detalji o njegovoj smrti još nisu saopšteni.

Vincent Pastore, best known for playing “Big P****” in "The Sopranos," has died at 80 💔🕊️ https://t.co/LM6B4IAa8G pic.twitter.com/M7c4Wl53rC — TMZ (@TMZ) 01. август 2026.

Od "Dobrih momaka“ do "Sopranovih"

Vinsent Pastore rođen je 14. jula 1946. godine u Bronksu, a odrastao je u NJu Rošelu. Pre nego što je postao glumac služio je u američkoj mornarici, studirao dramu i radio kao vlasnik noćnog kluba.

Karijeru je započeo krajem osamdesetih, a u filmu Martina Skorsezea "Dobri momci" iz 1990. godine imao je kratko pojavljivanje. Usledile su uloge u ostvarenjima "Karlitov put" iz 1993, "The Jerky Boys“ iz 1995. i HBO filmu "Gotti" iz 1996. godine, u kojem je igrao mafijaša Angela Ruđera.

Vincent Pastore, known for playing mobsters in film and TV, most notably Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero on HBO’s The Sopranos, has died. He was 80. The veteran actor was found dead in his Bronx residence today, Aug. 1, by a neighbor after he had not been heard from for the… pic.twitter.com/qpluOACHyZ — Deadline (@DEADLINE) 01. август 2026.



Uloga koja mu je promenila život stigla je 1999. godine. U "Sopranovima" je tumačio Big Pusija, jednog od najbližih prijatelja Tonija Soprana, koji je istovremeno radio kao doušnik FBI.

Pastore je liku mafijaša i izdajnika dao neočekivanu ranjivost. NJegova krivica, strah od otkrivanja i odnos sa Tonijem postali su okosnica druge sezone. Ubistvo Big Pussyja na brodu u epizodi „Funhouse“ iz 2000. godine ostalo je jedna od najupečatljivijih scena čitave serije.

Po čemu ćemo ga pamtiti

Pastore je pozajmio glas Luki u animiranom filmu "Priča o ajkulama" iz 2004, igrao u filmu Gaja Ričija „Revolver“ iz 2005, serijama „General Hospital“ i "Hawaii Five-0", kao i u mafijaškoj drami "Gravesend".

Ipak, zauvek će ostati Big Pussy – čovek koji je izdao Tonija Soprana, ali je zahvaljujući Pastoreovoj glumi postao jedan od najtragičnijih i najvoljenijih likova "Sopranovih".

Autor: D.B.