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Umrla Ljiljana Pekić: Supruga Bore Pekića preminula u snu

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Preminula je Ljiljana Pekić, supruga književnika Bore Pekića, čiji su život obeležili nesebična posvećenost porodici i očuvanje njegove kulturne baštine.

Supruga čuvenog srpskog pisca Bore Pekića,Ljiljana Pekić preminula je danas u 94. godini. čija su neslomena snaga, dostojanstvo i čvrsti stavovi obeležili njen nesvakidašnji život.

Prema navodima, Ljiljana je otišla mirno, u snu, u krugu onih koje je najviše volela, baš onako kako priliči osobi koja je čitav vek posvetila porodici, ličnim načelima i neumornom očuvanju kulturne baštine svog supruga.

Svi koji su imali priliku da je poznaju i uvažavaju zauvek će pamtiti njenu plemenitost, odanost i nepokolebljiv duh.

Odlazak u krugu najbližih

Poslednji ispraćaj Ljiljane Pekić biće organizovan intimno, isključivo u prisustvu članova njene porodice.

Autor: A.A.

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