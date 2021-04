Kempinski Hotel Adriatic u Istri otvara svoja vrata i predstavlja novi projekt privatnih luksuznih vila

Nakon perioda sezonskog zatvaranja, luksuzni golf resort s pet zvezdica, Kempinski Hotel Adriatic otvora svoja vrata 29. aprila 2021. Sa novim timom na rukovodećim pozicijama i novim luksuznim privatnim vilama u portfoliju, namenjenim najizbirljivijim gostima, hotel nastavlja da pruža besprekornu Kempinski uslugu ,''belih rukavica''. Ovaj program obuhvata bezbednosne i zdravstvene mere na najvišem mogućem nivou, po kojima je naš hotel izgradio svoju prepoznatljivost tokom 2020. godine.

Gosti će moći da uživaju u brojnim događajima i aktivnostima na otvorenom, koje se organizuju upravo sa najvažnijom premisom – zdravlje i sigurnost gostiju u vreme COVID-19 pandemije.

-Lokacija našeg hotela se još jednom pokazala korisnom - Istra je poznata kao najsigurnija regija u Evropi, a letovalište se nalazi na osamljenoj, skrovitoj lokaciji gde se Jadransko more susreće sa vinogradima i maslinjacima - istakao je Željko Stašević, generalni direktor Kempinski Hotel Adriatic koji je ovu funkciju preuzeo krajem prošle godine.

Pored aktivnosti poput šetnje obalom i uživanja u blagodetima mora i prirode, poseban dodatak ,''Kempinski'' doživljaju predstavljaju i nove privatne luksuzne vile u ponudi hotela.

-Prepoznajući novi trend u kreiranju ultra luksuzne ponude i povećano interesovanje za vile, u periodu zatvaranja smo se usredsredili na proširenje našeg portfolija i rekonstrukciju i redizajn privatnih vila - naveo je g. Stašević tom prilikom.

Prefinjena elegancija i apsolutna privatnost dve su najvažnije odlike Kempinski vila. Smeštene u neposrednoj blizini hotela Kempinski Adriatic, svaka vila se prostire od 600 m2 do više od 1000 m2 i sadrži 3 do 5 prostranih spavaćih soba sa luksuznim kupatilom, velikim otvorenim dnevnim boravkom, trpezarijom i kuhinjom. Vile su pažljivo dizajnirane da čuvaju privatnost, a poseduju velike privatne bazene, prostore za sunčanje i prostrano dvorište, gde gosti mogu uživati u prelepom pogledu na grad Piran i Jadransko more. Gosti vila mogu uživati u svim hotelskim uslugama i sadržajima, kao i u dodatnim personalizovanim a la carte luksuznim uslugama - kulinarskoj ponudi koja je kreirana za potpuno novu dimenziju luksuza, a privatna usluga koja se posebno ističe je mogućnost angažovanja ličnog privatnog kuvara.

Prave poslastice za ljubitelje gastronomije

Gulaš Boškarin, fritaja od tartufa sa potpunim engleskim doručkom i supa od luka sa šparglama - Ovo su samo neki od inovativnih specijaliteta koje Kempinski najavljuje, zajedno sa novim šefom na čelu za ovu sezonu. Britanac Voren Braun imenovan je za novog glavnog kuvara u rezortu, njegova specijalnost je francuska kuhinja, dok je usvojoj bogatoj karijeri radio sa dobitnicima Mišlenove zvezdice, kao i u okviruhotelskih brendova, kao što su Starwood i Hilton. Braun je povodom imenovanjaistakao: ,,Radujem se što ću u Hrvatskoj predstaviti novu mešavinu ukusa -spoj francuske i međunarodne kuhinje sa netaknutim istarskim jelima i morskimplodovima – dve potpuno različite kuhinje, od kojih je svaka izuzetna. Radujemse da vidim kakve ukuse ova kombinacija može doneti”.

Kulinarska remek-dela očekuju sve koji se odluče da posete hotel Kempinski Adriatic ili jedan od restorana u okviru letovališta.