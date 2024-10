Ovih 7 stvari ne bi trebalo da radite u AVIONU - evo i zbog čega

Važno je poštujete ova pravila kako bi vaš let, ali i drugih ljudi koji takođe putuju, bio ugodan.

Bez obzira na to da li ste čest putnik koji zbog posla leti širom sveta ili neko ko dva puta godišnje seda u avion zbog zasluženog odmora, većina nas će se u nekom trenutku ukrcati na let avionom.

Ipak, postoje određene stvari koje u toj letelici ne bi trebalo da radite:

Naginjanje naslona

Nema ničeg lošeg u naginjanju sedišta u avionu – svi želimo da naše putovanje bude što opuštenije, a ako pokušavate malo da odspavate, pomeranje sedišta unazad može biti od pomoći. Ali postoji vreme i mesto za sve – i pomeranje sedišta unazad dok neko jede ili ima nešto na stolu možda nije najbolja opcija. Instruktorka bontona Marija Grumet rekla je za "Business Insider" da, iako putnici treba da imaju mogućnost da nagnu svoja sedišta, s obzirom na to da su ih platili, treba da vode računa o onima koji sede iza njih. Ako zaista ne možete da čekate na odgovarajući trenutak da obezbedite dodatni prostor, razmislite o alternativi poput viseće mreže za noge, koja staje na većinu stolića i omogućava vam da se ispružite, a da ne morate naginjati sedište.

Ne skidajte čarape

Iako želite da se opustite što je više moguće, a za neke ljude to znači skidanje cipela i čarapa čim se ugasi znak za pojas, bolje je da razmislite o drugima. Naime, skidanje čarapa neće vas učiniti popularnim među drugim putnicima, koji možda neće ceniti miris vaših čarapa ili stopala, naročito ako ste na dugom letu i niste ih menjali neko vreme.

Prejaki mirisi

Raspršivanje parfema po kabini, lakiranje noktiju ili bilo kakvo drugo lično doterivanje može rezultirati mirisima koji se osobi pored vas možda neće dopasti, a tu su i drugi faktori. Sara Džejms, zamenica digitalnog urednika "Conde Nast Travellera", kaže: "Prskanje bilo čega u zatvorenom prostoru nije dobra ideja. Neko u blizini može imati astmu ili alergiju, a mirisi kod nekih izazivaju mučninu." Ako zaista želite umirujući miris kao u spa centru dok ste na letu, poprskajte džemper, putni jastuk ili šal pre nego što poletite, ili spakujte roll-on parfem kojim ćete se osvežiti.

Ne ljutite se na roditelje

Znamo da može biti frustrirajuće biti blizu uplakane bebe u avionu, ali to ne znači da treba da budete osoba koja pravi problem iznemoglim roditeljima. Mala deca mogu biti gladna ili iscrpljena od leta ili se jednostavno osećaju neprijatno, a Marija Grumet kaže da je u tom slučaju važno biti ljubazan. "Verovatno je roditelj već posramljen i ne želite da dolivate ulje na vatru šapatom ili neprijatnim pogledima", rekla je za "Business Insider". S druge strane, ako ste roditelj i putujete sa starijom decom, preporučuje da im ne dozvolite da trče po kabini bez nadzora. Osim što ometaju druge putnike, postoji rizik da se povrede.

Spavanje na nečijem ramenu

Nema smisla da se naslanjate glavom na rame osobe koja sedi pored vas. Ako je potpuni stranac, to je u najboljem slučaju nepristojno, a u najgorem zastrašujuće. Čak i ako poznajete osobu na čijem ramenu dremate, to može uticati na njenu sposobnost da radi bilo šta, poput jedenja, odlaska u toalet ili spavanja. Da ne pominjemo činjenicu da ćete se gotovo sigurno probuditi i pokvariti i svoj san i tuđi let. Iz časopisa "Travel and Leisure" preporučuju da pre leta uložite u jastuk za vrat i umesto toga zaspite na njemu, kako bi svi bili zadovoljni.

Nemojte se napiti

Svi znamo da je primamljivo popiti nekoliko pića u čekaonici pre ukrcavanja. Ako ste na odmoru, možda biste želeli da započnete zabavu pivom ili koktelom ili ako ste nervozan putnik, mogli biste popiti jedno ili dva pića da smirite živce pre leta. Ali alkohol može početi da utiče na vaše raspoloženje ili da vas fizički iscrpi.

Ne žurite da izađete iz aviona

Svi znamo da jedva čekate da izađete iz aviona. Verovatno ste u njemu satima, a svetla vašeg odredišta su primamljiva dok avion sleće. Ali to ne znači da je ubacivanje ispred svih dobra ideja. "Najuljudniji način da se iskrcate iz aviona je da pustite ljude ispred vas da izađu prvi", naglasila je Marija Grumet za "Business Insider". Dakle, umesto da trčite ka izlazu, setite se da će svi doći na red, a ako već niste blizu vrata, moraćete da sačekate svoj red.

Autor: Snežana Milovanov