Kako uštedeti novac dok istražujete Kopenhagen

Kopenhagen, glavni grad Danske, prestonica biciklista rame uz rame sa Amsterdamom i Utrehtom, je grad koji savršeno kombinuje istoriju, svedeni skandinavski dizajn i bogatu kulinarsku scenu. Sa svojim kaldrmisanim ulicama, prizemnim i stilski usklađenim zgradama, kultnim kanalima i živopisnim kvartovima, Kopenhagen ima toliko toga da ponudi.

Od magičnih Tivoli vrtova i šarenog pristaništa Nyhavn, do veličanstvene palate Amalienborg i umetničkih dragulja muzeja Ny Carlsberg Glyptotek, grad je prepun kulturnih i istorijskih znamenitosti. Kopenhagen je takođe kulinarski raj, nudeći sve od smørrebrød sendviča (otvorenih sendviča) i tradicionalnih danskih kobasica, svetski poznatih peciva i zanatskog piva do „fine dining“ mesta poput kultnog, višestruko nagrađivanog restorana “Noma” (3 Michelin zvezdice). Bilo da istražujete biciklom, uživate u vožnji kanalima ili jednostavno šetate njegovim šarmantnim ulicama (besplatne šetačke ture su naša topla preporuka da steknete neki generalni utisak o gradu), Kopenhagen će vas osvojiti na svakom koraku. Za one koji žele da obogate svoje iskustvo i uštede novac, Copenhagen Card omogućava besplatan ulaz na više od 80 atrakcija, neograničen javni prevoz i pristup brojnim muzejima i kulturnim lokalitetima. Otkrijte zašto je Kopenhagen jedna od najnezaboravnijih destinacija u Evropi.

Najbolje atrakcije Kopenhagena

1. Tivoli Vrtovi

Zakoračite u čarobni svet Tivoli vrtova, drugog najstarijeg zabavnog parka na svetu (preteknutog jedino od strane Dyrehavsbakkena, koji se takođe nalazi u Danskoj) koji uveseljava posetioce svih godišta još 1843. Bilo da tražite adrenalinske vožnje ili jednostavno želite da uživate u lepoti vrtova, čije su originalne kineske dekoracije inspirisale Andersenovu bajku “Slavuj”, ova kultna destinacija je nezaobilazna.

Dodatni savet: Vrtovi su naročito okićeni u decembru zbog zimskih praznika i svaki detalj podseća na savršeno koordinisanu zimsku bajku. Pritom možete uhvatiti nastup marširajućeg benda najstarije ustanovljene garde mladih (8-16 godina) na svetu, koja je oformljena od strane Georg Carstensena, osnivača parka, kao rođendanski poklon samom sebi. Red za ulaz je skoro uvek veliki, pa birajte po mogućstvu posetu radnim danom i kupite karte unapred online.

2. Nyhavn

Nyhavn, vizura koju ćete prepoznati sa svakog magneta iz Kopenhagena, nekadašnja luka i distrikt crvenih fenjera, a danas turistička pešačka zona sa svojim šarenim kućama iz 17. veka i živopisnim pristaništem sa izložbom starih brodova, predstavlja suštinu Kopenhagena. Prošetajte se promenadom, uživajte u vožnji kanalom ili popijte kafu ili gløgg (dansko kuvano vino) uz njihove æbleskiver (pufnaste krofnice sa džemom).

3. Mala Sirena

Posetite prepoznatljivu statuu inspirisanu bajkom Hansa Kristijana Andersena, koju je vajar Eriksen modelovao po telu svoje supruge i po liku danske balerine i glumice Ellen Price. Smeštena duž promenade Langelinie, ovo je slikovito mesto za fotografiju.

4. Palata Amalienborg

Otkrijte dom danske kraljevske porodice u palati Amalienborg. Prisustvujte promeni straže i istražite muzej kako biste saznali više o danskoj monarhiji.

Dodatni savet: Obratite pažnju na zastavu na palati, ako je podignuta, to znači da je kralj “kod kuće”. Promena straže se održava svakog dana u 12 časova (podne). Slikanje je dozvoljeno, ali ne prilazite stražarima na udaljenost manju od 2 metra, inače ćete biti opomenuti.

5. Ny Carlsberg Glyptotek

Ljubitelji umetnosti ne smeju propustiti muzej Ny Carlsberg Glyptotek, koji sadrži impresivnu kolekciju antičke i moderne umetnosti, čuva originalne skulpture Rodina i Duboisa, kao i zadivljujuću arhitekturu i spokojnu zimsku baštu. Za kompletnu listu atrakcija, posetite Visit Copenhagen.

Šta probati u Kopenhagenu

1. Smørrebrød

Probajte poznate danske otvorene sendviče, smørrebrød. Popularni dodaci su marinirana haringa, suhomesnati proizvodi i kremasti namazi. Restorani poput “Aamanns” i “Schønnemann” poznati su po ovom danskom klasiku.

2. Danske kobasice

Uživajte u tradicionalnoj danskoj kobasici (pølser) na nekoj od mnogobrojnih ulica sa hranom. Služi se sa senfom, kečapom, béarnaise sosom (francuski sos popularan među Dancima), hrskavim lukom i tanko isečenim kiselim krastavcem-brz i ukusan zalogaj.

3. Ulična hrana na Reffenu

Reffen, najveća mesto ulične hrane u Kopenhagenu, pravi je raj za ljubitelje hrane. Sa štandovima koji nude sve, od gurmanskih burgera do sušija, ovde ima ponešto za svakoga.

4. Danska peciva i Kafe kultura

Kafe scena u Kopenhagenu je u usponu. Posetite “Espresso House” za stručno pripremljenu kafu ili “Mormors” za dekadentna danska peciva, poput kultne cimet rolnice kao i prelep enterijer.

Kako Copenhagen Card olakšava Vašu posetu

Copenhagen Card je odličan način da pojednostavite svoju posetu i uštedite novac. Ova kartica pruža besplatan ulaz na više od 80 atrakcija, uključujući muzeje kao što su Ny Carlsberg Glyptotek i palate poput Amalienborga, nudeći fantastičnu priliku da uronite u bogatu kulturnu baštinu Kopenhagena. Pored toga, kartica omogućava besplatan ulaz u brojne muzeje i kulturne lokalitete, što je idealno za ljubitelje istorije i umetnosti. Takođe, uključuje neograničeno korišćenje javnog prevoza – autobusa, vozova i metroa – što vam omogućava da lako i efikasno istražite grad. Za više detalja i kupovinu kartice, posetite Copenhagen Card.

Kako isplanirati svoju avanturu u Kopenhagenu

Planiranje avanture u Kopenhagenu može biti lako uz nekoliko jednostavnih koraka. Započnite svoj dan rano kako biste maksimalno iskoristili vreme i prednosti koje pruža Copenhagen Card. Kombinujte posete atrakcijama koje su blizu jedna drugoj kako biste uštedeli i vreme i energiju, dok ćete

istovremeno uživati u brojnim znamenitostima. Ne propustite lokalne doživljaje kao što su vožnja kanalom ili biciklom kroz slikovite delove grada, jer mnoge od ovih aktivnosti uključuju jedinstvene poglede. Koristeći Copenhagen Card, možete bez stresa otkriti sve što ovaj prelepi grad ima da ponudi, što će vašu avanturu učiniti nezaboravnom.

Dodatni savet:

Tokom zime veliki broj atrakcija ne radi nakon 17 časova, kao ni ponedeljkom, planirajte raspored obilaženja imajući to na umu.

Zašto je Kopenhagen vredan svake pare

Kopenhagen je grad koji nudi ponešto za svakoga. Njegova kombinacija istorijskih znamenitosti, vrhunske kuhinje i održivog urbanog dizajna čini ga destinacijom koju nećete zaboraviti. Uz Copenhagen Card, možete maksimalno iskoristiti svoju posetu bez brige o nagomilavanju troškova i većanju da li se karta za nešto “isplati”. Počnite da planirate svoje putovanje još danas i dopustite da vas Kopenhagen i njegovi beskonačno veseli i nasmejani stanovnici osvoje.

Autor: Jovana Nerić