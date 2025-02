Promocija Turističke zajednice Kvarnera u Beogradu

Kvarner se Beogradu predstavio kao destinacija izuzetnih prirodnih lepota, bogate istorijsko-kulturne baštine i uslova za zdravstveni turizam, ali pre svega kao Evropska regija gastronomije za 2026. godinu

U prostorijama beogradskog hotela Metropol Palace, održana je 6. februara konferencija za medije i influensere na kojoj je prisutnima predstavljena turistička ponuda regije Kvarner. Prezentaciji je prethodio vodeći turistički događaj u regionu, TU Sun&Sea Workshop, na kome je četrdeset izlagača iz Srbije, Hrvatske, od kojih je sedam bilo iz Kvarnera, Crne Gore i Slovenije, ali i van regiona, iz Grčke i Austrije, predstavilo svoju ponudu za novu letnju sezonu pažljivo odabranim turističkim bajerima.

Prisutne medije, influensere, učesnike Workshopa, kao i druge goste je ispred TZ Kvarnera, pozdravila Renata Vincek, menadžerka projekata, i naglasila da je Kvarner celogodišnja destinacija koja neguje različitosti.

„Mediteranska klima, a samim tim i puno sunčanih dana, čini da sezona kupanja u Kvarneru traje od maja do oktobra. Zdravstveni turizam i klimatska lečilišta sa tradicijom dugom 180 godina, poznatiji kao „Kvarner efekat“, imaju blagotvoran učinak na ljudsko zdravlje. Pored toga, Kvarner ima više od 3.000 označenih planinarskih i biciklističkih staza, puteva i šetališta, 40 ronilačkih lokacija i idealne uslove za jedrenje i krstarenje“, rekla je Renata i dodala da je područje regije Kvarner, prepoznato kao jedno od najatraktivnijih turističkih destinacija u regionu i šire.

„Sa svojim specifičnim položajem, divljom lepotom planina i očaravajućim plavetnilom Jadrana, Kvarner predstavlja jedinstvenu svetsku destinaciju. Svako godišnje doba u Kvarneru priča nezaboravnu priču, a tu je i pregršt lokacija koje vredi posetiti: Crikveničko-vinodolska Rivijera, Riječki prsten, Opatijska Rivijera, Gorski kotar, kao i ostrva Cres, Lošinj, Rab i Krk.

Ipak, ono što bih posebno izdvojila, kao glavnu temu ovog obraćanja je podatak da je Kvarner proglašen za „Evropsku regiju gastronomije“ u 2026. To je važan iskorak koji ističe jednu od najvećih prednosti regije, a to je izvrsna raznovrsna hrana uz lokalna autohtona vina. Niz višegodišnjih aktivnosti u području razvoja i promocije gastronomije poput projekata Kvarner Gourmet i Kvarner Food, Kvarner Wines, dobijenih oznaka kvaliteta poput Michelina, Gault&Millau, JRE, kao i oznaka izvornosti prehrambenih proizvoda, dovele su do daljeg isticanja gastronomije kao motiva dolazaka gostiju. Sve to ćemo sada zaokružiti titulom Evropske regije gastronomije i tako potvrditi istinski identitet regije na evropskom i svetskom nivou“, istakla je Renata.

Prezentacija je završena nagradnom igrom za prisutne influensere i predstavnike medija. Nagrade su podelili Lošinj Hotels & Villas i Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa.

Autor: Snežana Milovanov