AKO NEMATE OVAJ PAPIR NE KREĆITE NA PUT! Sa njim možete ozbiljno da uštedite, ko ga nema u jednom slučaju može ozbiljno da nadrlja

Bračni par iz Vranja sprema se za put u inostranstvo. U pripremi odlaska i boravka u stranoj zemlji jedna od prvih stavki je obezbeđivanje putnog osiguranja.

- Putujemo jednom do dva puta godišnje, ćerka živi u inostranstvu i odlazimo kod nje. Nikada nismo krenuli bez putnog osiguranja. Stariji smo ljudi imamo i obavezne terapije i nećemo da rizikujemo. Pre polaska razmatramo ponude osiguravajućih kuća i onda odlučimo ćije osiguranje uzimamo. Tako unazad šest godina. Do sada je sve bilo kako treba. Mirniji krećemo na put, jer smo osigurali i svoje domaćinstvo. Putno osiguranje nam je obavezno i ukoliko letujemo van zemlje, obično to bude Grčka. Radi svake sigurnosti, jer smo u godinama - objašnjavaju Radica S.(60) i Čedomir S. (67) iz Vranja.

Putovanje van zemlje bezbednije je, sigurnije i relaksiranije uz putno osiguranje. Svaka povreda, virusna infekcija, upala, zubobolja kao i ostale tegobe zbog iznenadnih zdravstvenih problema mogu biti rešene upravo osiguranjem koje pokriva te troškove, poručuju iz osiguravajućih kuća. Obuhvaćen je i transport nakon neželjenih posledica koje mogu ugroziti vaše zdravlje, ali i život.

Refundiranje troškova zdravstvenih usluga koje možete zatražiti prilikom boravka u inostranstvu, jer ste na to prinuđeni, od značaja je iz više razloga. Osiguravajuće kuće u Srbiji nude mnoge povoljnosti za sigurno putovanje i boravak u zemljama Evrope pa i šire. Iznos koji pokrivaju razlikuje se od osiguranja do osiguranja, a paketi koji su u ponudi kod nekih kuća obuhvataju osim standardnih stavki vezanih za samo putovanje, boravak u inostranstvu, zdravstvene usluge koje su vam tamo pružene i osiguranje domaćinstva i nekretnine u slučaju havarija dok ste odsutni.

Za one koji putuju češće u toku godine

Posebne povoljnosti osiguravajuće kuće nude kod porodičnih, ili putovanja bračnih parova. Iznos putnog osiguranja zavisi i od godina starosti i dužine boravka u inostranstvu. Ukoliko u toku godine putujete češće onda je povoljnija varijanta da uzmete godišnje putno osiguranje i ne razmišljate o tome da kod svakog odlaska na put imate obavezu ugovaranja sa osiguravajućim kućama. Putno osiguranje najčešće obuhvata i medicinsku pomoć u slučaju infekcije Kovidom 19.

Primera radi 22 dana putnog osiguranja po osobi za boravak u nekoj od zemalja EU kreće se od 3.579, 4.060 do 5.486 dinara po osobi. Iznos koji pokriva troškove u inostranstvu, razlikuje se u zavisnosti od samog paketa, ali i od osiguravajuće kuće. Obično je taj iznos od 30.000 do 40.000 evra.

Put bez stresa

Dakle kada krenete na put ne zaboravite da uz putne isprave, karte za let kod sebe imate i putno osiguranje, organizujte put bez stresa, ističu oni koji često putuju van zemlje. Zbog prijatnog boravka u inostranstvu, a kako se u narodu kaže zlu ne trebalo, dobro je i poželjno da kod sebe imate i putno osiguranje koje pokriva osim osnovnih, i dopunske rizike, osiguranje prtljaga, ali i dodatna pokrića.

Prilikom zaključenja ugovora o osiguranju najvažnija stavka osim onih kojima precizirate šta osiguravate, je broj telefona kontakt centra koji pozivate u zemlji boravka, u slučaju da vam je potrebna bilo kakva zdravstvena pomoć i usluga. Ukoliko ste na putovanju sami pokrili troškove lečenja, po povratku u zemlju podnosite zahtev za refundaciju i to najkasnije 30 dana od završetka lečenja, ili prevoza u zemlju prebivališta, navode iz osiguravajućih kuća.

Troškove refundirate nakon povratka u Srbiju, a na osnovu dobijenih lekarskih izveštaja o korišćenju zdravstvenih usluga u zemlji u kojoj ste boravili. Izveštaje dostavljate osiguravajućoj kući sa kojom ste potpisali ugovor o putnom osiguranju, pre odlaska na put.

Autor: Aleksandra Aras