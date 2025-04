Ako ponesete pesak sa ove plaže, kazna i do 3.500 evra: Omiljena destinacija turista pod strogim ograničenjima ovog leta

Masovni turizam ugrožava prirodna čuda Sardinije.

Ako nas je masovni turizam nečemu naučio, onda je to da “jede” svoje najvažnije resurse. Što je neko mesto lepše, istorija bogatija i priroda raskošnija, to je posećenije – a onda su baš ti aduti u ozbiljnoj opasnosti.

Recimo, jedan od najvažnijih mamaca za posetu Sardiniji svakako su prelepe plaže na tom velikom italijanskom ostrvu. Jasno, to je dovelo do prave letnje invazije turista, zbog čega su lokalne vlasti odlučile da tome stanu na put na zanimljiv način – drastičnim ograničavanjem broja potencijalnih posetilaca.

Za neke od najpopularnijih plaža na Sardiniji takva ograničenja uvedena su još pre nekoliko godina. Na primer, na plažu Tuerreda, na jugozapadu ostrva, još od 2020. dnevno ne sme doći više od 1.100 kupača. Već tada je zaključeno da je to jedini način da se sačuva osetljiva prirodna sredina, iako i danas, uz brojne ležaljke, taj peščani pojas izgleda prepuno.

Hodanje po plaži – zabranjeno

Dobar primer je i Spiaggia Rosa, odnosno Ružičasta plaža, koja se nalazi na ostrvcetu Budeli. Hiljade ljudi svakodnevno dolaze da se dive jedinstvenom prirodnom fenomenu po kome je plaža i dobila ime – ružičastom pesku. Međutim, još od sredine devedesetih godina prošlog veka to je moguće samo izdaleka – sa broda. Tada je procenjeno da je to jedini način da se zaštiti pesak koji je počeo da „nestaje“. No, to nije bio rezultat prirodnih procesa, već ljudskog faktora: posetioci su masovno odnosili kilograme i kilograme tog neobičnog peska.

Danas je zabrana dodatno pojačana – i kažnjiva. Ko bude uhvaćen da hoda po dragocenoj plaži, platiće kaznu od 500 evra. Ako se usudi i da ukrade pesak, kazna može iznositi i do 3.500 evra.

Stroga pravila i u arhipelagu La Madalena

Restrikcije su uvedene i na dve plaže u arhipelagu La Madalena – i to prilično stroge. Od prošle godine, samo 60 ljudi dnevno sme da poseti plaže Cala Coticcio i Cala Brigantina. Ko želi da bude među njima mora da se prijavi onlajn i rezerviše dan, uz plaćanje 3 evra dnevno za ulaz, i to isključivo uz vodiča. Za ovu godinu još nisu objavljene ni cena ni dozvoljen broj kupača, ali se gotovo sigurno očekuje da će pravilo o rezervaciji kod lokalnih vodiča ostati.

Ograničen broj kupača i rezervacije preko aplikacije

Za neke plaže, limiti su već poznati. Na severu Sardinije, na plažama Cala Brandinchi i Lu Impostu, dnevni maksimum je 1.447, odnosno 3.352 kupača, između 1. juna i 30. septembra. Rezervacije se vrše preko aplikacije San Teodoro ili na istoimenom sajtu. Od juna do početka novembra, na plaži Cala Mariolu dozvoljen je dnevni boravak za najviše 700 ljudi.

Ima još: kupači koji dolaze na plaže Punta Molentis, Riu Trottu i Portu Sa Ruxi na jugoistoku Sardinije mogu doći kolima uz plaćanje 10 evra po vozilu, plus 1 evro po osobi. Čak i biciklisti i pešaci plaćaju ulaz – po 3 evra.

Dozvola, vremenska ograničenja i podlošci za peškire

Na zapadnoj obali ostrva, plaža Pelosa otvorena je za maksimalno 1.500 ljudi dnevno – dok je prošlog leta taj broj išao i do 4.000. Sada je ulaz moguć isključivo uz rezervisanu kartu od 3,50 evra, a peškiri su dozvoljeni samo ako ih postavite na specijalni podložak koji manje oštećuje pesak.

Na istočnoj obali, kod Ogliastra, dnevno je dozvoljen boravak za samo 300 ljudi na plaži Cala Biriola – i to najduže 90 minuta, jer do nje može da se dođe isključivo morskim putem. Slično važi i za Cala dei Gabbiani – ista brojka, ali boravak je ograničen na 2 sata.

Autor: Aleksandra Aras