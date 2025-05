Barbados – ostrvo najpismenijih ljudi na svet

Ukoliko ste pomislili da je Barbados samo još jedno karipsko ostrvo, poznato po prelepim plažama, zaraznim ritmovima i gostoljubivom narodu, samo ste do pola u pravu.

Zapravo, Barbados je najistočnije ostrvo Karipskih ostrva, deo je Malih Antila i okruženo je Atlantskim okeanom. Raspravu da li je Barbados najjužnije ostrvo Karipskog mora ili se celo nalazi u Atlantskim okeanu, ostavimo geografima. Jedno je sigurno – ovo ostrvo kulturološki pripada Karibima. A ova čudna pozicija pomogla mu je da često izbegne pošast Kariba, tj uragane koji su ovde manje učestali i manje razorni.

Barbados nije poznat po bandama, nasilnim promenama vlasti i smatra se sigurnom destinacijom za turiste. Parlament Barbadosa postoji i radi od 1639, drugim rečima, od vremena kada su Turci vladali Budimom i Peštom i planirali da osvoje Beč. Danas se parlament nalazi u dve zgrade izgrađene u drugoj polovini XIX veka, koje su zajedno sa istorijskim centrom Bridžtauna, glavnog grada Barbadosa, pod zaštitom Uneska.

Takođe, ova ostrvska država ima najviši nivo pismenog stanovništva na svetu (96.6%), besplatno obrazovanje, a vodovodnu mrežu su razvili još u drugoj polovini XIX veka, pre mnogih država u Evropi.

Ostrvo u potpunosti okružuju predivne peščane i šljunkane plaže, a korali u vodama oko Barbados su pravi mamac za ljubitelje ronjenja. Pored brojnih vrsta riba i morskih kornjača koje se gnezde u blizini ovog ostrva, Barbados je poznat i po obilju brodova koji su potonuli u njegovom priobalju, što je posebna poslastica kako za ronioce, tako i za ljubitelje priča o piratima. Šume na ostrvu pune su zelenih majmuna, a u samom srcu ostvra nalazi se Harisonova pećina, jedna od najzanimljivijih prirodnih lepota Barbadosa, koju je moguće obići i turističkim vozićem, jer se prostire na 2,3 hektara!Jedna od najpoznatijih vrsta riba koja pliva oko Barbadosa je i leteća riba. Pored toga što ćete je verovatno videti u moru, ukoliko poželite, možete je kasnije pojesti i u restoranu. Jelo od leteće ribe jedan je od specijaliteta Barbadosa, a sve možete začiniti dobrom kapljicom ruma – pića koje je izmišeljeno na ovom ostrvu.

Nemoguće je pričati o Karibima, a ne pomenuti muziku. A Barbados se ponosi Rijanom, svakako najpoznatijom osobom sa Barbadosa, koju smatraju nacionalnom heroinom. Kad smo kod muzike i plesa, njih je najbolje iskusiti na Festivalu kraja žetve (Crop Over Festival), koji se proslavlja svakog prvog ponedeljka u avgustu. Kao i u većini karipskih država, festival obiluje muzikom, plesom i bogatom dekoracijom i maskama.

Kako stići do Barbadosa?

Od 26. oktobra 2025. do 26. marta 2026. godine, holandski KLM će imati tri nedeljna leta do Bridžtauna. Dakle, ako ste oduvek sanjali da tokom evropske zime skoknete do Kariba, želja vam se lako može ispuniti već ove godine.

Autor: S.M.