Milion je razloga da posetite Zlatibor

Zlatibor je zaista naša „zlatna“ planina, a takav je i broj milion koji se vezuje za Zlatibor. Naime, preko milion noćenja godišnje, milion posetilaca Stopića pećine, milion putnika zlatiborske Gold gondole obeležilo je ovu našu destinaciju. Svakako je i milion razloga da spakujete kofere i pođete na Zlatibor kako biste dobili milion doživljaja.

Ovde je priroda sa svojim darovima bila vrlo izdašna, a čovek se potrudio da izgradi i obezbedi sav komfor potreban za savršeno uživanje. Na Zlatiboru ćete pronaći i grad sa svim onim što mu pripada: hoteli, apartmani, restorani, kafići, klubovi, ali i netaknutu prirodu punu zlatnih borova, mirisnih livada, beskrajnih pašnjaka, planinskih potoka i bistrih izvora.

U samom centru, tačno ispred zlatiborskog bisera, odnosno jezera sa čijeg korita sada noću svetli zvezdano nebo, nalazi se jedna „kapsula“ koja kao da lebdi u vazduhu. To je, zapravo, izložbeni prostor zlatiborske Gold gondole u kome možete saznati šta ova najduža panoramska gondola na svetu sve nudi svojim gostima i uveriti se da je istina ono što ovde kažu „da je gondola mnogo više od vožnje“. Možete, uz vožnju, birati branč paket u vazduhu (slani ili slatki), pridružiti se nekoj od kreativnih i edukativnih radionica u prirodi, proveriti koji su to dečiji sadržaji u ponudi, kupiti karte za vožnju i bioskop na otvorenom… Takođe, ovde možete i kupiti zaista drugačije i autentične suvenire poput kapa, šalova i rukavica koje tka žena na razboju ispred vas. A ako ste u korporativnoj poseti, mogućnosti za tim bildinge su beskrajne.

Ulazim u kabinu, a tamo već postavljeni domaći zlatiborski zalogaji - pršuta, slanina, kajmak, sirevi, pita, rakija, sok i voda. Hedonizam na visini! Dvadeset pet minuta, koliko traje devet kilometara vožnje od podnožja do vrha Tornika, jasno su mi dočarale da je samo jedan do dva odsto Zlatibora urbanizovano i da je rečenica koju često čujem da Zlatibor podseća na predgrađe Beograda, zapravo samo predrasuda onih koji se i ne mrdnu iz centra. A na vrhu Tornika pogled od milion dolara - Durmitor, Jahorina, Tara, Ribničko jezero, vrhovi Čigota i Murtenica, sela Jablanica, Dobroselica, Stublo, Semegnjevo i naselje Zlatibor na dlanu! Dišem punim plućima lekovit vazduh pun kiseonika, sunce me greje, hemoglobin raste, a sa njim i moje raspoloženje. A da bi užitak bio potpun, treba popiti i čašu dobrog vina u Gold gondola baru na vrhu.

U povratku sam izašla na međustanici, tačnije kod prelepog planinskog Ribničkog jezera i pridružila se kreativnoj radionici „Četkica i čašica“. Prazno platno, puna čaša odličnog vina, mnoštvo boja, a oko mene plavi jezerski biser, nepregledni vrhovi, šume borova…jednom rečju najlepša inspiracija. I zaista je istina ono što kaže voditeljica ove radionice, Danica Jevtić Šišović, direktorka Kulturnog centra Zlatibora – neće ispasti dobro samo ako se plašite platna i poteza. Radionica je namenjena svim uzrastima, pa ako mogu trogodišnjaci, možete i vi. I za kraj ćete svoje remek delo dobiti uramljeno da ga kao divnu uspomenu ponesete kući. Leto je na planini, a kultura je na visini, zato planirajte ovo leto na Zlatiboru i ne propustite festival Kultura natura koji počinje 7. jula i dovodi predstave, izložbe, koncerte pravo u najlepšu prirodu, pa čak i u pećinu.



Najveću posetu Zlatibor ostvaruje u januaru i tokom letnjih meseci kada sve vrvi od dešavanja. Za predstojeće leto Gold gondola planira brojne aktivnosti, pa će tako ponedeljkom organizovati bazar u saradnji sa lokalnim preduzetnicama i preduzetnicima koji će ponuditi lokalne proizvode i usluge, utorak je porodični dan u kome se akcentuje biciklizam, orjentiring, planinarenje uz animatore i stručne radionice, sredom će se organizovati besplatne dečije edukativne radionice, četvrtkom posetioce očekuje Četkica i čašica, petak je gastro dan namenjen zajedničkom kuvanju od lokalnih sastojaka i ručku u prirodi, dok je subota rezervisana za večernji provod na planini.

Mislila sam da idem na jednu običnu vožnju žičarom, a dobila sam divno ispunjeni dan. Mnogo je toga što se još može obići na Zlatiboru: čudesna Stopića pećina, moćni vodopadi u Gostilju, najveći avantura park na Balkanu, Dino park, a možete se i oprobati u jahanju.





Leto je najprijatnije na planini. Ako ste ste pak sprečeni, možete u Zlatiboru uživati i digitalno preuzimajući sa platforme Fortnite novu igricu Gold Gondola Adventure, u kojoj ćete pecati, trčati po žici, skakati iz kabine u jezero, voziti se gondolom, čamcem, tjuning stazom, ići na žurku na Torniku i u bioskop na otvorenom.

I za kraj ne zaboravite suvenir. To može biti na primer sir, kajmak, pršuta, rakija, neki džem. A ja sam ovog puta izabrala nešto trajnije: ručno rađen nakit iz Gondola šopa.

