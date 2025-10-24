Avio-kompanije neće besplatan ručni prtljag: Novo pravilo sve dalje od realizacije

Evropska komisija je pre nekoliko dana pokrenula postupak protiv španske vlade zbog kažnjavanja pet avio-kompanija zbog njihove nepravedne prakse određivanja cena ručnog prtljaga u maju 2024. Ukupna kazna iznosila je 179 miliona evra.

Agustin Rejna, generalni direktor Evropske potrošačke organizacije BEUC, izjavio je da je razočaravajuće za potrošače da Komisija staje na stranu avio-kompanija iako oni očekuju da ručni prtljag bude uključen u cenu karte.

- Te doplate su nas podstakle da zatražimo istragu širom EU o nepravednim praksama avio-kompanija u vezi sa ručnim prtljagom prošlog maja. Evropska komisija spaljuje mostove preduzimajući mere pre nego što se nacionalni postupci završe. Ovim potezom Komisija u osnovi govori potrošačima u EU da je ručni prtljag luksuzni predmet koji se mora platiti - rekao je Rejna.

Ceo ovaj slučaj, smatraju u BEUC-u, ide u suprotnom smeru od predloga Evropskog parlamenta da potrošači mogu besplatno da unesu i komad ručnog prtljaga i mali lični predmet u avion. Kompanije su, da podsetimo, izrazile zabrinutost zbog najavljenih novina, jer smatraju da bi moglo da dođe do posledica po operativne troškove i tokove prihoda. Odbor Evropskog parlamenta za saobraćaj je, inače, podržao izmenu zakona o pravima putnika koja bi omogućila besplatno nošenje ručnog prtljaga. Predloženo je da uz ručni prtljag putnici mogu da imaju još jedan manji lični predmet koji može stati ispod sedišta. Sve ovo je deo višegodišnjih pritisaka javnosti i organizacija za zaštitu potrošača koje su tražile transparentnije i pravičnije uslove prilikom kupovine avionskih karata.

Šta ne bi smelo da se naplaćuje

Predlog o kome se raspravlja podrazumeva da svaki putnik bez dodatne naplate u avion unesu ručni prtljag do sedam kilograma, uz definisane dimenzije. Ukupni zbir dužine, širine i visine ne sme prelaziti 100 centimetara. Uz to, biće dozvoljen i jedan manji lični predmet, poput torbice, ranca ili laptopa, navedeno je u predlogu. Ova inicijativa se oslanja na presudu Suda pravde Evropske unije iz 2014. godine, kojom je utvrđeno da je ručni prtljag neophodan aspekt putovanja avionom. Dodatno naplaćivanje takvog prtljaga moglo da bude protivno interesima potrošača, ukoliko prtljag ispunjava razumne tehničke uslove. Međutim, predlog je naišao na snažno protivljenje avio-industrije, posebno niskobudžetnih prevoznika.

Udruženje „Avio-kompanije za Evropu” je tako upozorilo da bi nova regulativa mogla da izazove veliko poskupljenje avionskih karata. Drugi su izrazili zabrinutost da bi univerzalno pravo na ručni prtljag moglo usporiti proces ukrcavanja i izazvati logističke probleme u kabinama. Međutim, organizacije za zaštitu potrošača su jedva dočekale da se ovo pitanje stavi na sto.

Stiven Berger, viši pravni savetnik Evropske organizacije za zaštitu potrošača, još letos je, kada je o ovome počelo da se govori, izjavio da je nova pozicija jasna i pravična i da odgovara osnovnim zahtevima putnika. On je istakao da putnici imaju pravo da u cenu karte bude uključen ručni prtljag, bez dodatnih troškova i skrivenih naknada.

Autor: A.A.