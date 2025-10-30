PONUDA KOJA SE NE PROPUŠTA! Iskoristite JESENJU AKCIJU u Zepter Hotelu u Bajinoj Bašti! (FOTO)

Ovo je savršeno vreme da otkrijete čaroliju jeseni u zapadnoj Srbiji – spoj prirode, mira i uživanja čeka vas u Zepter Hotelu Drina u Bajinoj Bašti.

Nudimo dva fantastična paketa za predstojeće dane: jesenju akciju „Oktobar akcija” i pogodnu ponudu za porodice „Porodični vikend”. Obe ponude su kreirane da vaš boravak učine posebnim, bilo da dolazite u paru, sa prijateljima ili sa celom porodicom.

Ponuda 1: „Oktobar akcija”

Period: od 1. oktobra do 30. decembra 2025. (uključuje jesen i početak zime)

Uključeno:

Smeštaj u Classic sobama (dvo- ili trokrevetne) na bazi noćenja sa doručkom ili polupansionom.

Rani dolazak od 12 h i kasna odjava do 13 h (u zavisnosti od raspoloživosti).

Neograničeno korišćenje teretane i saune.

Besplatan Wi-Fi.

Minimum boravka: 2 noći.

Cena:

Noćenje sa doručkom: 3.200 RSD po osobi/noć.

Noćenje sa polupansionom: 4.700 RSD po osobi/noć.

Doplata za jednokrevetnu sobu: +2.000 RSD po osobi/noć.

Specijalni popusti za decu:

Jedno dete do 7 godina besplatno (uz dve odrasle osobe).

Drugo dete do 7 godina: 50 % popusta.

Dete 7-15 godina uz jednu odraslu osobu: 30 % popusta.

Dvoje dece 7-15 godina uz jednu ili dve odrasle osobe: oba sa 50 % popusta.

Zašto odabrati ovu ponudu? Jesen pruža savršenu priliku za odmor: boje prirode, manja gužva, a vi uživate u komforu i pogodnostima koje hotel pruža.

Ponuda 2: „Porodični vikend”

Period: razni datumi vikendima u novembru (07-09.11., 14-16.11., 21-23.11., 28-30.11.)

Uključeno:

2 noćenja u Classic porodičnim sobama sa doručkom, za 2 odrasle + decu.

Rani dolazak od 12h i kasna odjava do 12h (u skladu sa raspoloživošću).

Neograničeno korišćenje teretane i saune.

Jedna porodična večera u hotelskom restoranu.

Besplatan Wi-Fi.

Besplatan boravak dece.

Verzija unapređenja sobe (upgrade u Deluxe) u zavisnosti od raspoloživosti.

Cena paketa za 2 noći:

Za 2 odrasle + 1 dete do 15 godina: 20.250 RSD.

Za 2 odrasle + 2 dece do 15 godina: 24.300 RSD.

Za 2 odrasle + 3 dece do 15 godina: 27.700 RSD.

Dodatne informacije: Boravišna taksa i osiguranje nisu uključeni (130 RSD po odrasloj osobi/noć), deca do 7 godina plaćaju samo osiguranje (15 RSD/po osobi/dan), deca 7-15 godina plaćaju 75 RSD/po osobi/dan.

Način plaćanja: Avans 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 3 dana pre dolaska ili prilikom prijave. Takođe mogućnost plaćanja na 3 rate čekovima (40% + 30% + 30%).

Politika otkaza:

10% penala ako otkaz 44-30 dana pre dolaska.

20% ako 29-20 dana pre.

40% ako 19-15 dana pre.

80% ako 14-10 dana pre.

90% ako 9-6 dana pre.

100% ako 5-0 dana ili tokom boravka.

Zašto je ovo idealno za porodice? Spoj aktivnosti i relaksacije: roditelji mogu da se odmore u sauni i teretani, dok deca imaju slobodu da uživaju – a zajednička večera i boravak u prirodi čine uspomene.

Zaključak i poziv na akciju

Bez obzira da li želite romantični beg ili kvalitetno vreme sa porodicom – Zepter Hotel Drina ima ponudu za vas.

📍 Lokacija: Vojvode Mišića 5, 31250 Bajina Bašta, Republika Srbija.

✉️ Rezervacije i informacije: Telefon: +381 31 862 451.

Rezervišite već danas i osigurajte sebi odmor koji će vas obnoviti i inspirisati – u prirodi, s udobnošću i potpuno opušteno.

Autor: D.Bošković