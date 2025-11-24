EU uvodi digitalni pasoš - Da li ćemo uskoro preko granice samo jednim klikom?

Evropska unija ulazi u novu fazu digitalizacije putnih dokumenata: uvodi se elektronski pasoš koji bi putnici mogli da nose direktno u svom telefonu. Ideja je jednostavna – brži prelazak granica, manje zadržavanja i efikasnija kontrola putnika.

Kako prenosi nemački „Bild“, zemlje članice usaglasile su zajednički stav, čime se otvara put ka donošenju posebne uredbe o digitalnim pasošima.

Ipak, digitalna verzija neće zameniti postojeći dokument. Fizički pasoš ostaje obavezan, a elektronski se uvodi samo kao dodatna opcija za one koji žele brže procedure. Putem aplikacije „EU-Travel“, putnik će moći da čuva zvanično overenu digitalnu verziju pasoša, zajedno sa biometrijskim podacima koji se nalaze i u fizičkom dokumentu – fotografijom i otiscima prstiju.

Ključna prednost aplikacije biće mogućnost slanja podataka graničnim službama unapred, pre samog dolaska na prelaz. To bi trebalo značajno da ubrza kontrolu i smanji redove. Tehnički razvoj vodi agencija EU LISA, poznata po upravljanju velikim evropskim IT sistemima, uključujući vizni informacioni sistem (VIS) i sistem ulaska/izlaska (EES). Nova aplikacija biće direktno povezana s ovim platformama, kao i s budućim ETIAS sistemom, koji će važiti za putnike iz zemalja kojima nije potrebna viza.

Iako je projekat najavljen kao veliki iskorak ka modernizaciji, organizacije za zaštitu ljudskih prava upozoravaju na potencijalne rizike. Posebnu zabrinutost izaziva planirano korišćenje automatskog prepoznavanja lica, što, prema kritikama, može otvoriti prostor za širenje biometrijskog nadzora, piše Kamatica.

Pre nego što digitalni pasoš postane realnost, očekuje se da Veće EU i Evropski parlament usaglase konačni tekst uredbe. Tek tada će krenuti tehnička implementacija i test faza.

