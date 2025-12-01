JP MORSKO DOBRO NAGRAĐENO ZLATNOM MEDALJU NA SAJMU TURIZMA U NOVOM SADU - Tešević: Ovo je još jedna potvrda za nas, da se naš rad, ulaganje i kvalitet ceni i prepoznaje u regionu!

Na Sajmu turizma u Novom Sadu, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, dobilo je veliku zlatnu medalju Novosadskog sajma.

To je priznanje za odgovorno upravljanje obalom, kao najvažnijim prirodnim resursom države, a posebno im je značajno jer je priznanje dodeljeno u Srbiji, odakle tradicionalno dolazi veliki broj turista, koji za odmor biraju Crnogorsko primorje prepoznajući kvalitet, lepotu i sigurnost.

Kao strateški partner nacionalnih, ali i lokalnih turističkih organizacija, ovo javno preduzeće brine o infrastrukturi i upravlja o najvažnijim i najbogatijim državnim resursom Crne Gore. Obalom sa više od 500 plaža, od mirnih porodičnih, do adrenalinskih.

Bojana Tešević, koordinator za odnose sa javnošću i marketin u JP Morsko dobro, rekla je da crnogorska obala zaista pruža jedno nezaboravno iskustvo, mnogo kupališta, mnogo plaža i raznovrsnih ponuda.

- Porodična i javna kupališta za nešto mirnije varijante, takođe za sve one koji vole čak i neke malo atraktivnije destinacije i avanture, tu su kajterska kupališta u Ulcinju. Postoji veliki broj kupališta, čak negde preko 500 plaža kojima crnogorska obala raspolaže. Ponuda je diverzifikovana i prilagođena različitim potrebama i željama gostiju i zaista je nezahvalno izdvojiti neku lokaciju kao omiljenu, jer pružamo dosta toga - rekla je Tešević.

I baš zbog odgovornog upravljanja Morskom dobru je dodeljena velika zlatna medalja Novosadskog sajma.

- To je još jedna potvrda u nizu za nas, da se naš rad, ulaganje, kvalitet i sve ono što činimo za turističku ponudu Crne Gore jako ceni i prepoznaje u regionu. Zaista, to je još jedan pokazatelj da turisti iz Srbije i regiona, zapravo biraju Crnu Goru kao svoju destinaciju za odmor - rekla je Tešević.

Posebnu vrednost priznanju, ističu iz ovog javnog preduzeća, predstavlja činjenica da je dodeljena u Srbiji, odakle tradicionalno brojni turisti već godinama za odmor biraju crnogorsko primorje, i gde će uvek biti dobrodošli.

- Zaista se uvek trudimo da svi oni posetioci koji dođu, bilo da je odmor u toku letnjim meseci, novogodišnji praznici, ili neko vikend putovanje, da dožive crnogorsku obalu na pravi način i da se osećaju uvek dobrodošlo, sigurno i ono što je najbitnije da osete prave čari svega onoga što naša obala pruža - rekla je Tešević.

A do nove letnje sezone, podsećaju, crnogorksa obala pruža različita dešavanja i tokom zime, naročito tokom novogodišnjih praznika.

Autor: A.A.