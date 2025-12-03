Važno obaveštenje ZA SVE: Putovanje kroz HRVATSKU u 2026. godini će biti potpuno drugačije

Hrvatska će u septembru 2026. potpuno promeniti sistem naplate putarine, što će značajno uticati na sve koji automobilom putuju u ovu popularnu turističku destinaciju, javljaju nemački mediji.

Iako na prvi pogled deluje tehnički, promena će znatno ubrzati saobraćaj, posebno tokom letnjih gužvi, ali vozači moraju unapred obaviti jednu važnu pripremu.

Digitalna naplata umesto naplatnih kućica

Prema informacijama ADAC-ovog kemping portala PiNCAMP, Hrvatska prelazi na digitalnu naplatu putarine. To znači kraj klasičnih naplatnih kućica gde se staje i plaća gotovinom ili karticom.

Umesto toga, naplata će biti automatska i odvijaće se na dva načina:

Registracija tablice (za vozila do 3,5 t)

Elektronski uređaj ENC/Mautbox (za vozila preko 3,5 t)

Cilj je ukloniti zagušenja na autocestama, posebno na ulazima u zemlju i tranzitnim pravcima gde tokom jula i avgusta nastaju višekilometarske kolone.

Zašto se uvodi promena?

Dosadašnji model, iako pouzdan, pokazao je ograničenja tokom sezone. Na deonicama poput Zagreb–Karlovac, Sveti Rok–Maslenica ili A1 prema Dalmaciji, vozači su čekali i po 30 minuta, a ponekad i sat vremena.

Hrvatska želi olakšati dolazak turistima i pratiti evropske trendove digitalne naplate, kao što to već postoji u Francuskoj, Austriji i Italiji.

Kako funkcioniše novi sistem? 1. Registracija tablice – za vozila do 3,5 t

Namena: motocikli, putnička vozila, laki kampovi i kombiji do 3,5 t.

Vozač pre puta registruje tablicu na online portalu i povezuje je sa karticom za plaćanje. Kamere automatski očitavaju tablicu pri ulazu i izlazu s autoceste, izračunavaju pređenu deonicu i naplaćuju putarinu bez zaustavljanja.

Važno: Ako registracija nije obavljena, naplata neće biti moguća, a može uslediti i kazna.

2. ENC/Mautbox – za vozila preko 3,5 t

Obavezno za: teretnjake, autobuse i sva vozila preko 3,5 t.

Uređaj funkcioniše automatski – prolazak ispod portala aktivira naplatu, bez dodatnih registracija.

Šta ovo znači za turiste?

Nova digitalna putarina omogućava:

Brži prolazak kroz granicu

Bez čekanja na naplatnim kućicama

Manje stresa i gužvi

Uštede vremena na najprometnijim deonicama

Ključ: Vozači moraju unapred registrovati tablicu ili nabaviti ENC uređaj kako bi izbegli kazne.

Hrvatska digitalna naplata putarine donosi brži i jednostavniji prolazak, ali zahteva pripremu – online registraciju ili elektronski uređaj. Oni koji se na vreme pripreme, izbegavaju gužve i stres tokom letovanja.

