Poslušajte ove saveta za putovanje avionom: Većina ljudi pravi istu grešku

Biti stjuardesa je jedan od najzanimljivijih i istovremeno najzahtevnijih poslova na svetu. Ove elegantne profesionalke ostaju mirne i osmehuju se u svakoj situaciji, često dok hodaju po uskim prolazima u visokim potpeticama, balansirajući sigurnost putnika i udobnost leta. I dok deluje da sve što rade služi samo vašoj udobnosti, iza kulisa kriju se male tajne i trikovi koje putnici gotovo nikada ne primete.

Od upravljanja stresom tokom turbulencija do manipulacije rasporedom obroka – stjuardese znaju kako da vaš let učine mnogo prijatnijim, a da pritom ostanu neprimetne.

Poletanje i sletanje nije vreme za dremku, iako većina radi suprotno

Mnogi putnici vole da odmah zaspaju čim sednu u avion, ali poletanje i sletanje su kritični trenuci kada je važno ostati budan i svesan. Stjuardese objašnjavaju da se tokom promena pritiska vazduha putnici različito osećaju i često im je potrebna pomoć kako bi ublažili bol u ušima ili nelagodnost.

Jednostavan trik za prilagođavanje je žvakanje žvake ili gutanje, što ublažava pritisak. Budno praćenje stanja putnika pomaže stjuardesama da preventivno reaguje i učini let sigurnim i udobnim.

Spavanje u toku leta je odličan način da vam što udobnije i lakše prođe

Iako je poletanje i sletanje zahtevno, nakon što avion dostigne visinu krstarenja, putnici mogu iskoristiti priliku da se odmore.

Na noćnim letovima, stjuardese često odlažu posluženje hrane kako bi putnici mogli da zaspu, znajući da oni koji spavaju neće biti probuđeni. Ovo je posebno korisno za putnike koji se plaše letenja, jer im mirno spavanje pomaže da prebrode strah i umor. Na ovaj način, stjuardese koriste spavanje kao moćan alat da putovanje učine prijatnijim.

Piletina ili riba - postoji trik kojim se stjuardese rado služe

Većina putnika preferira piletinu, dok ribu često izbegava. Stjuardese koriste mali trik kako bi i riba postala popularna – obično je predstave kao specijalitet kuvara ili jelo koje se služi samo tokom tog leta.

Na taj način putnici više ne biraju piletinu automatski, a oni koji ostanu bez piletine prihvataju ribu sa oduševljenjem. Ovi trikovi omogućavaju optimalnu raspodelu obroka i smanjuju frustracije, dok vi nesmetano uživate u jelu.

Zašto uvek treba poslušati savete osoblja aviona?

Kada stjuardesa zamoli da stavite sedište u uspravan položaj ili da zavežete pojas, to nije samo formalnost – radi se o vašoj sigurnosti. Tokom teškog sletanja ili turbulencija, nepridržavanje ovih pravila može dovesti do povreda putnika.

Neke aviokompanije čak obučavaju stjuardese za upotrebu alata poput tizera u ekstremnim situacijama, ali uvek je najbolje poslušati njihove instrukcije i pridržavati se pravila kako bi let protekao bezbedno i prijatno.

Autor: Jovana Nerić