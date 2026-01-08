Hévíz – jezero u komšiluku u kom se možete kupati 365 dana godišnje

Kada se kaže da je Hévíz banjski gradić u Mađarskoj, nije rečeno mnogo – takvih mesta je zaista mnogo u zemlji sa 1.500 termalnih izvora i više od 270 različitih vrsta mineralnih i lekovitih voda.

Ali kada dodamo da grad leži na najvećem prirodnom termalnom i biološki aktivnom jezeru na svetu, pogodnom za kupanje tokom cele godine, onda ova izjava dobija sasvim novu dimenziju.

Prirodni fenomen jedinstven u Evropi u kom se možete kupati cele godine

Jezero Hévíz je biološki aktivno, termalno i lekovito, površina mu prelazi četiri hektara, a termalni izvori obnavljaju vodu tako brzo da se sva voda u jezeru zameni približno na svakih 72 sata. Zamislite bajkovitu sliku: vi u toplom jezeru, pahulje vam padaju na kosu, oko vas plutaju roze i ljubičasti lokvanji, a gusta para obavija čitav kraj. Fotografija vreda nebrojeno lajkova, zar ne? A sve to na samo oko pet sati vožnje od Beograda.

Voda je prijatne temperature tokom cele godine, pa kupališna sezona među lokvanjima nikad ne prestaje. Temperatura vode leti doseže 33-36°C, dok se zimi ne spušta ispod 23°C.

Lekovita voda i preko 200 godina tradicije

Hévíz nije popularan samo zbog uživanja u termalnoj vodi, već i zbog njenog lekovitog dejstva. Tradicionalni tretman star više od 200 godina potvrđen je brojnim medicinskim studijama.



Voda ima jedinstven sastav zahvaljujući dvama različitim termalnim izvorima i lekovitom blatu koje prekriva dno jezera.

Izvori vodi daju brojne minerale (kalcijum, magnezijum, sumpor…), pa ona ima izuzetne odlike, koje joj omogućavaju višestruku upotrebu: od bazične prevencije, wellness-a i opuštanja, preko korišćenja u banjskom i zdravstvenom turizmu, pa do upotrebe u rehabilitaciji nakon operacija i povreda. Dok se kupate u jezeru, temperatura vode vam poboljšava cirkulaciju, minerali vam ulaze kroz kožu, dok udisanjem gasova koji isparavaju, pogotovo zimi, možete dobiti i antiupalnu “terapiju”.

Termalna lekovita voda nije dostupna samo u jezeru, već i u mnogim hotelima od kojih mnogi, pored relaksirajućih sauna i masaža nude i stručne terapijske programe.

Zbog svega ovoga se Heviz često naziva „zdravstvenom i wellness prestonicom Evrope“, pa nije ni čudo što je ovaj gradić zapravo jedna od najrazvijenijih i najposećenijih turističkih destinacija.

Banja, odnosno kupalište,Hévíz, smešteno direktno na jezeru, trenutno ima delimično zatvorene neke ulaze i delove kupališta zbog radova na rekonstrukciji, ali banjski bazen i samo jezero su i dalje dostupni za uživanje bez ograničenja.

Autor: Pink.rs