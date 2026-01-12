Jedno ostrvo, dve države i beskrajni Karibi

Ako ne možete da se odlučite da li biste da odmor provedete u Francuskoj ili Holandiji, bez brige, rešenje postoji! Posetite Sveti Martin, najmanji komad zemlje podeljen između dve države! Ovo ostrvo je toliko malo da vam za prelazak iz jedne države u drugu čak neće biti potrebno ni vozilo!

Ostrvo je ugledao Kristofor Kolumbo 11. novembra 1493. godine, tokom svog drugog putovanja u Novi svet, ali se na njemu nikada nije iskrcao. Ime je dobilo po Svetom Martinu, čiji se praznik obeležava tog dana, a danas je poznato i po najstarijoj otvorenoj granici na svetu. Otkako su Francuska i Holandija podelile ostrvo 1648. godine, nikada nije uspostavljena granična kontrola - prelazak iz jedne države u drugu obeležava tek spomenik Ugovoru o Konkordiji. Ako ga slučajno promašite, granicu ćete prepoznati po cenama: u francuskom delu plaća se evrom, dok se u holandskom koristi gulden.

Ukoliko spadate u ljude koji vole da prolaze kroz smog grada po kiši i gledaju u sive fasade, slobodno zaobiđite Sveti Martin, tamo nema ničeg za vas. Ako pak pripadate onima koji više vole sunce, plažu i beskrajno plavetnilo, ovo je pravi raj za vas - Sveti Martin ima najveći broj plaža po kvadratnom kilometru ili čak 37 plaža na 88 kvadratnih kilometara površine ostrva!

Svaka plaža na Svetom Martinu je priča za sebe, a najčuvenija je Maho, koja se nalazi odmah pored piste aerodroma „Princeza Julijana“. Kako vam vazdušni kovitlac koji ostaje za avionima ne bi odneo peškir, šešir ili naočare, pritisnite ih nečim, a tačno vreme poletanja i sletanja aviona možete videti na tabli obližnjeg restorana. Ako želite sliku sebe s avionom koji vam prolazi iznad glave, ova plaža je idealno mesto.

Pored plaža, Sveti Martin nudi i obilje restorana, a kako i ne bi, kada se smatra kulinarskom prestonicom Kariba. Na ovom ostrvu žive ljudi koji vode poreklo iz preko 100 država, a ta mešavina uticaja se najbolje vidi u kuhinji, koja meša francuske, holandske, kreolske i afričke uticaje. Očekivano, najbolji restorani na ostrvu nalaze se u francuskom delu. S druge strane, holandska strana nudi mnogo više pabova, kazinoa, noćnih klubova i, naravno, bescarinsku zonu! Ovde možete kupiti elektroniku, nakit, odeću i piće mnogo jeftinije nego u drugim delovima sveta!

Sveti Martin nudi sve vrste morske zabave, od sunčanja i izležavanja na plaži uz koktele, do ronjenja, obilaska olupina brodova, vožnji jahtom, pa sve do kajt-surfinga i vožnje zip-lajnom, Na ovom ostrvu se nalazi najstrmiji zip-lajn na svetu, tako da se dobro pripremite!

Sveti Martin, čudesno karipsko ostrvo, sada možete posetiti za manje para. Naime, Air France avio-kompanija je pokrenula „Rendez-Vous“ promociju za letove iz Beograda. Avio-karte po sniženim cenama možete kupiti do 4. feptembra, a iskoristiti ih do 30. juna 2026. godine. Više detalja o promociji pronađite OVDE, a rezervaciju možete obaviti putem sajta airfrance.rs ili preko ovlašćenih turističkih agencija.

Autor: S.M.