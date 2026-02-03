Herceg Novi poziva na 57. Praznik mimoze: Prvog vikenda velika fešta na rivijeri i nastupi regionalnih zvezda

Nina Badrić, Goran Karan, Kaliopi, Danijel Alibabić, Zana, Riblja čorba, YU grupa, Breskvica, Dejan Petrović Big Bend – ovo su regionalne muzičke zvezde koje će nastupiti u toku prvog vikenda 57. Praznika mimoze u Herceg Novom.

Otvaranje najveće novske fešte zakazano je za 13. februar, kada će defile kroz grad povesti Gradska muzika i mažoretke Herceg Novi, Mjesna muzika Đenović, trombonjeri i maškare, a potom će na platou u Igalu nastupiti dvoje velikana regionalne pop scene, Nina Badrić i Goran Karan.

Tradicionalno najposećenija svečanost, Berba mimoze - fešta od mimoze, ribe i vina na rivijeri zakazana je za 14. februar, uz koncerte Kaliopi u Đenoviću i Danijela Alibabića u Baošićima.

Iste večeri, na platou u Igalu će koncert prirediti legende rok scene Riblja čorba i bend sa najdužim muzičkim stažom na ovim prostorima Yu grupa, dok će na velikom maskenbalu nastupiti popularna grupa Zana, uz ansambl Toć i novski sastav Exodusi.

Fešta se nastavlja i 15. februara, kada će pred publikom biti Anđela Ignjatović Breskvica i Dejan Petrović i Big band. Prvog vikenda biće održani i tradicionalna Izložba cveća, popularna trka Skalinada, novi program Mimoza na Orjenu.

57. Praznik mimoze trajaće do 28. februara, pod sloganom „Dok sve spava, mimoza se budi“. Drugi vikend jedne od najvećih turističko-zabavnih manifestacija u regionu i šire donosi IX Međunarodni karneval i koncert grupe The World of Madonna, atraktivni Picigin na plaži, takmičenje u pravljenju pašta šute Meštri od kužine – pjat od gušta, takmičenje u kartaškim igrama briškula i trešeta. Na programu druge sedmice su i Riblja večera, Salon vina i Mala fešta od naranče, Dječiji maskenbal, kao i više kulturnih sadržaja.

Završni vikend 57. Praznika mimoze obeležiće tradicionalno Suđenje karnevalu, a festival će biti zatvoren koncertom Aca Pejovića na platou u Igalu.

Treća festivalska sedmica donosi druženje sa prijateljima - Dani Hercegovine i Dani Beograda „Veče Tome Zdravkovića“ sa popularnim Kudrom, Veliku bokešku feštu u Bijeloj, večeri folkola, modnu reviju Ane Kovačević, program Školski gušti, dečiju Cvetnu povorku, Susret gradskih muzika Boke i čuvenu trku karića, Karotrc.

Kompletan program pogledajte na https://praznikmimoze.me/

Pokrovitelji i organizatori 57. Praznika mimoze su Opština Herceg Novi, Turistička organizacija Herceg Novi i JUK Herceg fest, uz podršku brojnih sponzora i prijatelja festivala.



