AKTUELNO

Lifestyle

Herceg Novi poziva na 57. Praznik mimoze: Prvog vikenda velika fešta na rivijeri i nastupi regionalnih zvezda

Izvor: Pink.rs, Foto: Promo ||

Nina Badrić, Goran Karan, Kaliopi, Danijel Alibabić, Zana, Riblja čorba, YU grupa, Breskvica, Dejan Petrović Big Bend – ovo su regionalne muzičke zvezde koje će nastupiti u toku prvog vikenda 57. Praznika mimoze u Herceg Novom.

Otvaranje najveće novske fešte zakazano je za 13. februar, kada će defile kroz grad povesti Gradska muzika i mažoretke Herceg Novi, Mjesna muzika Đenović, trombonjeri i maškare, a potom će na platou u Igalu nastupiti dvoje velikana regionalne pop scene, Nina Badrić i Goran Karan.

Tradicionalno najposećenija svečanost, Berba mimoze - fešta od mimoze, ribe i vina na rivijeri zakazana je za 14. februar, uz koncerte Kaliopi u Đenoviću i Danijela Alibabića u Baošićima.

Foto: Promo

Iste večeri, na platou u Igalu će koncert prirediti legende rok scene Riblja čorba i bend sa najdužim muzičkim stažom na ovim prostorima Yu grupa, dok će na velikom maskenbalu nastupiti popularna grupa Zana, uz ansambl Toć i novski sastav Exodusi.

Fešta se nastavlja i 15. februara, kada će pred publikom biti Anđela Ignjatović Breskvica i Dejan Petrović i Big band. Prvog vikenda biće održani i tradicionalna Izložba cveća, popularna trka Skalinada, novi program Mimoza na Orjenu.

Foto: Promo

57. Praznik mimoze trajaće do 28. februara, pod sloganom „Dok sve spava, mimoza se budi“. Drugi vikend jedne od najvećih turističko-zabavnih manifestacija u regionu i šire donosi IX Međunarodni karneval i koncert grupe The World of Madonna, atraktivni Picigin na plaži, takmičenje u pravljenju pašta šute Meštri od kužine – pjat od gušta, takmičenje u kartaškim igrama briškula i trešeta. Na programu druge sedmice su i Riblja večera, Salon vina i Mala fešta od naranče, Dječiji maskenbal, kao i više kulturnih sadržaja.

Foto: Promo

Završni vikend 57. Praznika mimoze obeležiće tradicionalno Suđenje karnevalu, a festival će biti zatvoren koncertom Aca Pejovića na platou u Igalu.

Treća festivalska sedmica donosi druženje sa prijateljima - Dani Hercegovine i Dani Beograda „Veče Tome Zdravkovića“ sa popularnim Kudrom, Veliku bokešku feštu u Bijeloj, večeri folkola, modnu reviju Ane Kovačević, program Školski gušti, dečiju Cvetnu povorku, Susret gradskih muzika Boke i čuvenu trku karića, Karotrc.

Foto: Promo

Kompletan program pogledajte na https://praznikmimoze.me/

Pokrovitelji i organizatori 57. Praznika mimoze su Opština Herceg Novi, Turistička organizacija Herceg Novi i JUK Herceg fest, uz podršku brojnih sponzora i prijatelja festivala.

Autor: S.M.

#54. praznik mimoze

#Herceg Novi

#Zvezde

#obeležavanje

#vikend

POVEZANE VESTI

Region

Herceg Novi zove na 56. Praznik mimoze – fešta počinje!

Domaći

Kraj jedne ere: Riblja čorba prestaje da postoji posle 46 godina?

Domaći

Odgledala sam mnogo NBA utakmica sa Milutinom, navijam za Lejkerse: Ana Bekuta oduševljena Dončićem zbog kojeg se njena pesma čula u Los Anđelesu

Region

NOVA DOJAVA O EKSPLOZIVNOJ NAPRAVI: Evakuisana srednja škola u Herceg Novom

Extra

Kompletna satnica 57. Zaječarske Gitarijade

Lifestyle

Vreme je za najveću feštu uz more – Počine je 55. Praznik mimoze