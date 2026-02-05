Niste sigurni gde da provedete Sretenje? Zepter hoteli u Vrnjačkoj Banji i na Tari nude savršen spoj prirode, vrhunskog komfora i prazničnog uživanja!

Zamislite pet dana potpune relaksacije, uživanja u vrhunskoj udobnosti i čaroliji prirode – bilo da birate toplinu Vrnjačke Banje ili netaknutu zimsku idilu Tare, Zepter Hoteli vas očekuju sa ponudom koja će praznike pretvoriti u nezaboravno iskustvo.

Bliži se Sretenje, jedan od omiljenih praznika u godini, koji za većinu znači dugo iščekivane slobodne dane i savršenu priliku da se napravi predah od svakodnevnih obaveza. To je idealno vreme za odmor i opuštanje u društvu porodice, prijatelja i voljenih osoba, uz stvaranje lepih uspomena i uživanje u zajedničkim trenucima.

Kao što ste već navikli, Zepter Hotel i u narednom periodu za vas priprema izuzetnu ponudu koju zaista ne vredi propustiti. Na vama je samo da odlučite gde ćete provesti praznične dane, da li u miru i wellness ambijentu Vrnjačke Banje ili u netaknutoj prirodi i planinskom vazduhu Tare, uz vrhunsku uslugu i potpunu relaksaciju.

ZEPTER HOTEL VRNJAČKA BANJA

Od 13. do 17. februara 2026. godine, Zepter Hotel 4* otvara svoja vrata za sve koji žele da praznične dane provedu u miru, udobnosti i potpunoj relaksaciji. Ovo je idealna prilika da se odmorite, napunite energijom i uživate u druženju sa porodicom, prijateljima ili voljenim osobama.

Za vaše uživanje, hotel nudi smeštaj po izboru: noćenje sa doručkom ili polupansion (doručak i večera). Tokom boravka, gosti mogu potpuno besplatno koristiti sadržaje SPA & Wellness centra — unutrašnji bazen sa mineralnom vodom, saunu i jacuzzi (3 sata dnevno). Najmlađi posetioci mogu uživati u kreativnim radionicama, animaciji i projekcijama animiranih filmova u bioskopu za decu, dok odrasli mogu iskoristiti popust od 10% u „a la carte“ restoranu ili besplatno vežbati u fitness centru.

Prijava u hotel počinje od 14h, a odjava je do 11h, a za maksimalno uživanje u prazničnim danima preporučujemo boravak od minimalno tri noći. Uz sve to, tokom vašeg boravka organizovane su i muzičke večeri koje dodatno upotpunjuju atmosferu.

Cene smeštaja su prilagođene različitim potrebama: classic dvokrevetna soba sa doručkom dostupna je po 13.000 RSD po noći, studio soba po 14.700 RSD, a deluks soba po 16.700 RSD. Cena polupansiona počinje od 16.000 RSD, dok su studio i deluks sobe 17.700 RSD i 19.700 RSD po noći. Za najmlađe gosti hotela predviđeni su specijalni popusti, pa deca do 7 godina borave potpuno besplatno u pratnji dve odrasle osobe, dok starija deca ostvaruju popuste do 50%.

Rezervacije se potvrđuju avansom od 40%, dok se ostatak može platiti najkasnije 3 dana pre dolaska ili direktno u hotelu. Plaćanje je moguće gotovinski, virmanom ili kreditnim karticama (Master, Maestro, Dina i Visa).

Doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 2.500 RSD po noći, dok ponuda ne važi retroaktivno za već unapred dogovorene događaje i skupove.

Za sve informacije i rezervacije, obratite se:

Otkrijte zimski čaroliju Zapadne Srbije u Zepter Hotelu Drina!

Od 13. do 17. februara 2026. godine, Zepter Hotel Drina u Bajinoj Bašti poziva vas da provedete nezaboravne dane u netaknutoj prirodi, okruženi planinama Tare, bistrim jezerima Perućac i Zaovine, i čarobnom rekom Drinom. Ovo je idealna prilika da pobegnete od svakodnevnice, napunite baterije i uživate u miru i udobnosti hotela.

Gosti mogu birati između classic i deluxe soba, sa opcijom noćenja sa doručkom ili polupansiona, a ranija prijava u hotel moguća je već od 12h, dok odjava traje do 13h, kako bi vaš odmor bio maksimalno opuštajući. Tokom boravka dostupni su neograničeni sadržaji teretane i saune, a za sve koji žele da ostanu povezani, hotel nudi besplatan Wi-Fi. Minimalni boravak je dva noćenja, idealno za kratki, ali potpun zimski predah.

Cene su prilagođene različitim potrebama: classic sobe sa doručkom dostupne su od 3.300 RSD po osobi po noći, dok deluxe sobe sa doručkom koštaju 4.750 RSD. Polupansion u classic sobi iznosi 5.000 RSD, dok deluxe sobe sa polupansionom koštaju 6.450 RSD po osobi po noći. Doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 2.000 RSD po noći. Za najmlađe gosti predviđeni su posebni popusti, pa deca do 7 godina borave besplatno, dok starija deca ostvaruju popuste i do 50%.

Plaćanje se vrši uz obavezni avans od 40% prilikom rezervacije, a ostatak se može uplatiti najkasnije tri dana pre dolaska ili direktno na recepciji. Moguć je i fleksibilan plan plaćanja na tri mesečne rate.

Doživite zimski odmor u pravom smislu te reči – spoj prirodne lepote, udobnog smeštaja i potpune relaksacije čeka vas u Zepter Hotelu Drina. Prepustite se miru, istraživanju okoline ili jednostavno uživanju u luksuzu i udobnosti, jer ovakvi trenuci zaslužuju da budu pamtljivi.

