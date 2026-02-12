Zaboravite na dosadne vodiče i putovanja: Kada pročitate mesta koja opisuje mamasoul, pomislićete da ste već tamo... (FOTO)

Mamasoul.travel je agencija koja vam nudi putovanja sa dušom, a koja na svom Instagram nalogu potpuno prenosi doživljaj sa putovanja.

Pregršt je agencija koje nude raznorazna putovanja, a samo jedna od njih nudi putovanja sa dušom, a to je mamasoul.travel.

Ukoliko želite da odete na jednodnevne izlete, letovanje, zimovanje, praznična putovanja ili da istražite neku daleku destinaciju, mamasoul je pravo mesto za vas.

Sve je popularniji i Instagram nalog mamasoul.travel na kojem vam ova travel blogerka nudi mogućnost da uz njenu pomoć proživite njena iskustva koja živopisno opisuje.

U nastavku osetite sve čari Rima u teksu koji najbolje opisuje kako jedan grad ostavlja dubok trag u srcima svih koji ga posete:

Svi putevi vode u Rim.

Imala sam operaciju srca naživo. U Rimu. Moguće je da je to bila čak i transplatacija. Još se oporavljam i još ne pronalazim način da izrazim sve što osećam. Jedino u šta sam sigurna jeste to da ja više nisam ista ona osoba koja je čekala bus na Bregu tražeći prevoz do aerodroma da uhvatim let za Rim. Okružena bakicama i dekicama koji kašlju svoje izbledele živote, uskočila sam u taxi u kom je smrdelo kao kod lavova. Birala sam manje zlo. Ruma pa Roma pa opet Ruma. To je taj kontrast koji preti da me ubije i to jedno slovo mi sad oduzima mir.

Bože dragi, Rim se zaista čita unazad. Drugi je dan kako sam se vratila iz Rima i ja sam bolesna vekovima već od kako me više njegovo nebo ne ljubi. Mrzim Stevana koji me je upoznao sa njim i izvrnuo čitav moj svet naopačke. Stevan je moj doručak kod Tifanija i Mačak kog sam tražila po kiši. Ne bi trebalo da postoje toliko dobri vodiči jer postoji realna opasnost da se izgubiš i zaglaviš u Rimu zauvek; da dozvoliš tu operaciju na otvorenom srcu potpisujući kompletnu odgovornost; da se zaljubiš u Mikelanđela onda kada se tome najmanje nadaš; da stradaš zbog ljubavi i istine, da goriš na lomači sopstvene požude za umetnošću koja je sad samo gorak ukus čežnje i nedostupnosti; da shvatiš da voliš muškarca koji je nedostupan, koji je samo tvoja ideja o njemu samom i kao takav ne postoji - ali nosi sličan šal. Opet taj karusel. Over and over, dok se ne pronadjemo iz prethodnih života.

Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Previous Next

Oduvek sam se plašila takvih ljubavi. Oduvek sam znala da ću je morati proživeti. Bestelesno, celom dušom, svim svojim mislima; sobom, mastilom i kadrom. Ja sam kolevka tog pakla i postelja u kojoj obećani raj diše i spava dok mu brutalna realnost površnosti ne rasprši san. Sada mi ostaje samo da vodim ljubav sa Sinatrinim glasom, over and over, i taj lepljivo-slatkasti ljubavnički znoj upijam plavom maramom koja miriše na Rim, tamjan, moć umetnosti i carstvo koje je nestalo, opljačkano ponovo svakodnevicom, izdano.

Ali i dalje ima najlepše nebo na svetu i diže moju glavu gore. Ludilo za poneti, per favore. I esspreso machhiato.

Autor: Pink.rs