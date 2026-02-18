MIKRO-ODMORI: BEG IZ GRADA ZA SAMO 48 SATI

Ne treba vam godišnji odmor da biste napunili baterije – dovoljan je dobar plan, mali budžet i dva slobodna dana.

Kada obaveze ne dozvoljavaju duži predah, rešenje su mikro-odmori – kratka putovanja od jednog vikenda koja donose iznenađujuće snažan osećaj odmora. Ključ je u tome da destinacija bude blizu, plan jednostavan, a očekivanja realna.

Gde otići?

Ako ste u Beogradu, dobar izbor su planine poput Tara ili Zlatibor – priroda, šetnje i čist vazduh za potpuni reset. Ljubitelji vode mogu do Srebrno jezero, dok oni željni kulture mogu izabrati Novi Sad ili Niš za spoj gastronomije i istorije.

Važno je da put traje najviše dva do tri sata – sve duže od toga troši dragoceno vreme.

Šta spakovati?

Mikro-odmor traži lagani kofer:

- udobnu garderobu i jednu topliju stvar- patike za šetnju- osnovnu kozmetiku- knjigu ili svesku- punjač i, po mogućstvu, manje vremena na telefonu

Cilj je rasterećenje, ne preseljenje.

Koliko košta?

Trošak zavisi od izbora smeštaja i prevoza, ali prosečan vikend za dve osobe u Srbiji može da se organizuje od 80 do 200 evra – uključujući smeštaj i osnovne troškove hrane. Privatni apartmani van glavne sezone često su pristupačni, a kraći boravak smanjuje i dodatne izdatke.

Ne morate čekati leto da biste se odmorili. Ponekad su 48 sati daleko od gradske buke dovoljni da se resetujete i vratite sa više energije. Mikro-odmor nije luksuz – već pametna investicija u sopstveni mir.

Autor: S.Paunović