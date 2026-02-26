RETROGRADNI MERKUR TRAJE 23 DANA, EVO ŠTA NAS SVE ČEKA: Ovim znacima horoskopa će biti najteže!

Astrolozi kažu da je ovo period preispitivanja, nikako neuspeha. Stoga uživajte u retrogradnom Merkuru i shvatite ovo vreme kao prekretnicu za nešto bolje

Merkur će 26. februara započeti svoje prvo retrogradno kretanje u 2026. godini — planeta će usporiti i izgledaće kao da se kreće unazad. Merkur će ostati u ovom retrogradnom kretanju do 20. marta.

U astrologiji, Merkur upravlja komunikacijom, logikom, dokumentima, prepiskom, tehnologijom i putovanjima. Tokom retrogradnog kretanja, rutinski procesi kao da se usporavaju: pisma se gube, dogovori se mešaju, a tehnologija ne funkcioniše ispravno.

Ovog puta, retrogradnost se odvija u Ribama, što znači da će uobičajena kašnjenja biti praćena rasejanošću i pojačanom emotivnošću, što će otežati razdvajanje činjenica od osećanja. Međutim, ovo nije katastrofa, već poseban režim za koji se možete pripremiti ako unapred razumete svoje slabosti.

Retrogradni Merkur je najteži za one čiji su životi direktno povezani sa njegovom energijom. Ovo se prvenstveno odnosi na Blizance i Devicu — Merkur vlada ovim znakovima, tako da oni osećaju svaki prekid u komunikaciji i logici akutnije od drugih. Mogu imati poteškoća sa koncentracijom, pregovaranjem i obraćanjem pažnje na detalje.

Ribe i Strelac će biti snažno pogođeni, jer retrogradni znak prolazi kroz njihovu astrološku osu, stvarajući zabunu u njihovim planovima i osećaj da su izbačeni iz ravnoteže. Vaga i Vodolija mogu se suočiti sa preopterećenjem informacijama i unutrašnjom napetošću. Ostali znaci će blaže osetiti udar, ali su kućni problemi mogući kod svih.

Ovan

Ovan rizikuje preteranu reakciju. Tokom ovog perioda, lako je pogrešno protumačiti tuđe reči i postupke, pripisujući im skrivena značenja. Pre nego što se upustite u svađu, napravite pauzu i razjasnite detalje — biti osvešćen u komunikaciji sada je mnogo važnije nego biti u pravu.

Bik

Bik ne bi trebalo da se upušta u velike projekte. Mnogo je korisnije da pojednostavi svoje radne procese, sredi nagomilane zadatke i reši stare probleme. Ovaj pristup će smanjiti rizik od finansijskih i organizacionih grešaka.

Blizanci

Za Blizance, uzdržanost postaje njihovo glavno oruđe. Svaka nepažljiva reč može izazvati sukob. Ponekad tišina i pauza u prepisci bolje funkcionišu nego pokušaj brzog dokazivanja svoje poente.

Rak

Rakovi mogu doživeti povratak ljudi iz prošlosti. Stari partneri ili prijatelji mogu se iznenada pojaviti. Odluka o ponovnom povezivanju je vaša, ali nemojte delovati iz nostalgije; razmotrite stvarnost.

Lav

Lavovi će verovatno doživeti sukobe oko autoriteta unutar tima. Želja da se insistira na svome može se shvatiti kao pritisak. Održavajte ravnotežu između samopouzdanja i otvorenosti; ovo je investicija u vašu reputaciju. Svaki pogrešan korak mogao bi negativno uticati na nju u budućnosti.

Devica

Za Device, ovo nije samo izazovan već i produktivan period. Moguća je neočekivana jasnoća u situaciji koja se vuče od početka godine. Iskoristite ovu priliku da mirno razmotrite svoju strategiju i možda je usavršite. Imaćete priliku da zatvorite neke labave krajeve.

Vaga

Vage bi trebalo da razmisle o svojim prošlim iskustvima. Vaše stare greške će se ponovo pojaviti, možda u razgovorima ili zadacima vezanim za posao. Pokažite drugima da ste iz njih naučili; ovo će vam pomoći da izgradite poverenje u sebe.

Škorpion

Tokom ovog perioda, važno je da Škorpije preusmere pažnju na sebe. Meditacija, briga o zdravlju i preventivni pregledi će vam pomoći da stabilizujete svoje unutrašnje stanje. Moguće su bolesti, koje će vas izbaciti iz radnog plana. Ne ignorišite znake umora, u suprotnom rizikujete da pokrenete niz dugotrajnih problema.

Strelac

Strelac može iskusiti emocionalnu nestabilnost i anksioznost. Ali zapamtite, ovo je privremena reakcija na tranzit, a ne objektivna katastrofa. Smanjite obim posla kako biste izbegli da se saterate u ćošak. Najbolji način delovanja tokom ovog perioda je da odložite sve važne odluke za kasnije. Uskoro će doći vreme kada će anksioznost popustiti.

Jarac

Jarčevi bi trebalo da počnu da praktikuju iskrenost prema sebi. Konačno priznajte sebi da ignorisanje nagomilanih problema i zatvaranje očiju pred svojim emocionalnim stanjem više nije opcija. To neće biti lako, ali će vas osloboditi nepotrebne napetosti. Unutrašnja jasnoća će smanjiti spoljašnje poremećaje.

Vodolija

Generalno, naziru se povoljni izgledi za vas, ali su moguća neslaganja sa voljenima. Jasnija perspektiva i smireno, nesarkastično objašnjenje vašeg stava će vam pomoći. Što su vaši argumenti transparentniji, manje je prostora za nesporazume.

Riba

Približava vam se izazovan period koji bi mogao biti prilično stresan. Bićete posebno osetljivi na Merkurove trikove — vaša tehnologija će otkazati, a digitalne usluge će zaboraviti vaše lozinke u najnepovoljnijem trenutku. Proverite sve svoje podatke unapred kako biste izbegli propuštanje važnih rokova za plaćanje i odgovore. Prevencija će vam uštedeti stres.

Šta ne bi trebalo da radite tokom ovog perioda - za sve znake

Tokom retrogradnog Merkura, najbolje je izbegavati potpisivanje važnih ugovora ili pokretanje novih projekata — postoji visok rizik od nesporazuma i skrivenih grešaka u detaljima. Takođe je najbolje odložiti veće kupovine elektronske opreme: verovatnoća kvarova ili naknadnog razočaranja biće veća nego obično tokom ovog perioda.

Promena posla, selidba ili donošenje životnih odluka je nepoželjno. Logika može ustupiti mesto emocijama, posebno sa tranzitom Merkura kroz Ribe. Dajte stvarima vremena da se slegnu, a najbolje je preduzeti akciju i napraviti sve značajne promene posle 20. marta.

Kako iskoristiti retrogradni Merkur u svoju korist?

Retrogradni Merkur je dobro vreme za završetak nedovršenih poslova, čišćenje digitalnog i fizičkog nereda i ponovno razmatranje starih dogovora. Korisno je analizirati prošle odluke i ponovo se povezati sa starim poznanicima ako imate osećaj da su stvari nedovršeni.

Ovo je period preispitivanja, a ne neuspeha. Ako ga iskoristite za samorefleksiju i unutrašnje prilagođavanje, onda će se posle 20. marta vratiti vaš uobičajeni ritam i bićete fokusiraniji i pažljiviji na detalje.

Autor: S.M.