JOŠ NISTE ODLUČILI GDE ĆETE ZA USKRS? Zepter hoteli u Vrnjačkoj Banji i na Tari nude savršen spoj tradicije, luksuza i prolećnog uživanja!

Zamislite pet dana potpune relaksacije, uživanja u vrhunskoj udobnosti i prolećnoj magiji prirode – bilo da birate toplinu Vrnjačke Banje ili čist planinski vazduh Tare, Zepter hoteli vas očekuju sa ponudom koja će uskršnje praznike pretvoriti u nezaboravno iskustvo.
Bliži se Uskrs, jedan od najradosnijih praznika u godini, koji za većinu znači dugo iščekivane slobodne dane i savršenu priliku da se napravi predah od svakodnevnih obaveza.
USKRŠNJA BAJKA U SRCU VRNJAČKE BANJE (10–14. APRIL)
Za sve koji traže mir i vrhunski wellness u najpoznatijoj srpskoj banji, Zepter Hotel 4* je pripremio pakete koji uključuju besplatno korišćenje SPA centra (bazen sa mineralnom vodom, sauna, jacuzzi), muzičke večeri i animaciju za decu.
CENE SMEŠTAJA (po noćenju):
Classic dvokrevetna soba (doručak): već od 13.000 RSD
Studio i Deluks sobe (doručak): od 14.700 RSD
Polupansion opcije: od 16.000 RSD do 19.700 RSD
– Posebna pogodnost za porodice: Deca do 7 godina borave potpuno BESPLATNO, dok starija deca ostvaruju popuste do 50%. Uz to, svi gosti ostvaruju 10% popusta u „a la carte“ restoranu – poručuju iz hotela.
PROLEĆNA ČAROLIJA NA TARI I DRINI (10–14. APRIL)
Ako je vaš izbor čist planinski vazduh i netaknuta priroda pored smaragdne Drine, Zepter Hotel Drina u Bajinoj Bašti nudi idealne uslove za "punjenje baterija". Gosti imaju neograničen pristup teretani i sauni, uz fleksibilno vreme prijave i odjave.
CENE SMEŠTAJA (po osobi/noćenju):
Classic soba (doručak): već od 3.300 RSD
Classic soba (polupansion): 5.000 RSD
Deluxe sobe: od 4.750 RSD do 6.450 RSD
– Za najmlađe goste smeštaj je takođe besplatan do 7 godina, a plaćanje je moguće izvršiti na tri mesečne rate, što ovaj odmor čini savršenim izborom za svaku porodicu – naglašavaju iz Zeptera.
Autor: D.S.