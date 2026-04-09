U ZAGRLJAJU SUNCA I VEKOVA! Ekipa Pinka posetila Maltu, mediteransku bajku, gde istorija šapuće, a sunce nikad ne zalazi

Ukoliko planirate da posetite Maltu, definitivno vam u sećanju neće ostati samo kao još jedna sunčana destinacija, jer je u pitanju ostrvska država koja u plavetnilu Sredozemnog mora spaja istoriju, religiju i savremeni način života.

Ako se na Malti zadesite u vreme Uskrsa, najdublji utisak na vas, bez ikakve sumnje, ostaviće tradicija. Religija na ovom mediteranskom ostrvu zauzima posebno mesto, pa na Veliki petak lokalno stanovništvo skoro bez izuzetka učestvuje u procesiji.

Malta nije samo destinacija za odmor, već i mesto na kome se na maloj teritoriji prepliću vekovi, istorija, običaji i moderan način života. Putovanje na Maltu danas je jednostavnije nego ikad zahvaljujući direktnom letu kompanije Er Srbija - ponedeljkom, sredom i petkom, a u špicu letnje sezone i nedeljom.

Let traje nešto manje od dva sata, tako da je Malta dovoljno blizu, ali i dovoljno drugačija kao destinacija koju obavezno treba posetiti.

Malta nije samo ostrvo istorije – to je filmska scena pod otvorenim nebom, mesto gde stvarnost lako postaje kadar iz filma.

Na kamenim ulicama Valete možeš imati osećaj da hodaš kroz vreme. Malta je takođe i popularna "filmska destinacija" poznata kao evropski Holivud, gde su snimani blokbasteri poput Gladijatora (Fort Ricasoli), Troje (Valeta), Popaja (selo Sweethaven), Grofa Monte Krista... Njene autentične tvrđave i obale često menjaju antički Rim ili Bliski istok.

Na mirnijem ostrvu Gozo, gde vetar nosi miris soli i slobode, snimani su kadrovi serije Igra prestola. Tu su nastajale scene koje su milionsku publiku vodile u svet intriga i strasti, dok su litice i pejzaži davali dramatičnu pozadinu svakoj priči.

Ali možda najromantičniji deo Malte krije se van kamera – u zalascima sunca na mestima gde more menja boje iz tirkizne u zlatnu, i gde tišina govori više od reči.

Malta je mesto gde se film i stvarnost prepliću. Mesto gde možeš napišeš svoju priču – bez scenarija, bez režije, samo sa osećajem da si deo nečeg većeg.

Jer na Malti, svaki korak izgleda kao scena, a svaki trenutak – kao kadar koji želiš da traje zauvek.

Neka od mesta koje obavezno morate posetiti su:

Valeta - spoj tradicije i umetnosti

Tako u starom gradu Birgu na ulice izlazi veliki broj građana, šetajući u koloni i noseći stare tradicionalne kostime. U rukama drže velike figure koje prikazuju scene Hristovog stradanja, a atmosfera je veoma emotivna. Nema buke, a potpunu tišinu remeti tek jedvačujna prigodna muzika.

Birgu - procesija na Veliki petak

Kada je reč o Malti, ne može da se ne pomene Valeta, grad koji je kompletno pod zaštitom UNESKO. Valeta se može obići pešice za samo jedno popodne, ali svako dublje istraživanje istorije zahteva znatno više vremena.

Ulice Valete

Kamene ulice, uski prolazi i barokne fasade učiniće da imate osećaj da ste se vratili u prošlost, dok je impresivan pogled sa Aper Baraka bašte na Veliku luku jedan od onih trenutaka koji se pamte ceo život.

Upper Barrakka Gardens - pogled-na-luku u Valeti

Grad Mdina, koji se nalazi na svega 15 minuta vožnje od Valete, očaraće vas svojom baroknošću. U Mdini su snimana mnoga filmska ostvarenja, poput Igre prestola, pa čitav grad ostavlja utisak jedne velike scenografije.

Mdina

Osim istorije, ova mala ostrvska država u srcu Mediterana ima i svoje savremeno lice, pa se tako, poput događaja Malta bijenale 2026, stare građevine pretvaraju u galerije, a sinergija umetnosti i vekovima starih zidina imaju svoju neraskidivu priču.

Na svakom koraku se mogu videti mali kafići i restorani, većina sa pogledom na more, u kojima se služe lokalni specijaliteti poput ftire, gde je glavni sastojak tuna sa dosta povrća i kozjeg sira, kao i tradicionalni kini, osvežavajuće piće koje blago podseća na biter.

Ukusi sa Malte

U poređenju sa drugim mediteranskim destinacijama cene su pristupačne, pa tako kafa ili bezalkoholno piće koštaju od dva do četiri evra. Nema tog restorana gde ćete sesti, a da vas ne očekuje kvalitetna i ukusna hrana.

Pogodna klima, jer se Malta nalazi svega 20 minuta avionom od Sicilije, pozitivno utiče na uzgajaće povrća i voća, prvenstveno narandži, koje su kao simbol bile slate i kraljici Elizabeti na dar.

Ostrvo Gozo

Najviše posetilaca dolazi iz Velike Britanije, Italije, čak i Rusije, dok skoro na svakom koraku možete čuti i jezike sa prostora bivše SFRJ, jer ima dosta kako naših turista, tako i ljudi koji na Malti rade u sektoru ugostiteljstva i turizma.

Pravo iznenađenje sačekalo nas na ostrvu Gozo, koje je mnogo mirnije i mnogo zelenije od glavnog ostrva. Nalazi se na 45 minuta plovidbe brzim ferijem od Valete.

Litice i skrivene uvale otkrivaju drugačije lice Malte, a jedna od atrakcija su i tradicionalne solane koje prikazuju način na koji se vekovima unazad proizvodila so.

Polja soli na ostrvu Gozo

Zanimljivo je da Malta nema ni jednu reku niti jezero, ali iako smeštena na tako malom prostoru njena proizvodnja nije zanemarljiva. Odlikuju je razvijeni IT sektor i farmaceutska industrija, a visoke prihode Malti donosi i turizam.

Ostrvo Gozo

Ukoliko uzimate rentakar, važno je da znate da se na Malti vozi levom stranom, a naša preporuka je i da sa sobom obavezno ponesete adapter za punjače i elektronske uređaje.

Autor: Pink.rs