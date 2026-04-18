Oprez ako letujete u Grčkoj: Prevare haraju, a kazne idu i do 20.000 evra - ovo morate da znate

Kako se približava letnja turistička sezona, interesovanje za ranom rezervacijom smeštaja u Grčkoj naglo raste, posebno među turistima iz Srbije i regiona. Rani buking često donosi niže cene i veći izbor apartmana, ali stručnjaci i članovi brojnih turističkih zajednica upozoravaju da se paralelno sa tim širi i prostor za razne internet prevare i nelegalne prakse u izdavanju smeštaja.

Upravo jedna objava iz Fejsbuk grupe "Grčka info“ ponovo je otvorila temu izdavanja apartmana "na crno" u Grčkoj, ali i sve češće kontrole i kazne koje se, prema navodima iz objave, kreću i do 10.000 do 20.000 evra po apartmanu.

U objavi koju je podelio jedan član grupe navodi se da su grčke inspekcije i poreske službe pojačale nadzor nad izdavanjem privatnog smeštaja, posebno kada je reč o oglašavanju putem društvenih mreža i stranih turističkih grupa.

Kako se tvrdi u objavi, grčke ekonomske i poreske vlasti prate javne Fejsbuk grupe i oglase stranih firmi i pojedinaca koji nude smeštaj, kako bi proverile da li su vlasnici registrovani i da li legalno plaćaju poreze. Posebno se ističe da su pod lupom i apartmani koje izdaju strani državljani u popularnim letovalištima poput Halkidikija.

U istoj objavi se dodaje da grčke vlasti pojačano proveravaju smeštaje koji se oglašavaju van zvaničnih sistema i bez odgovarajuće registracije.

Kako izgledaju najčešće turističke prevare

Iako je Grčka jedna od najposećenijih destinacija srpskih turista, upravo u periodu ranih rezervacija i privatnog smeštaja najčešće dolazi do zloupotreba.

Jedan od najrasprostranjenijih je lažno oglašavanje apartmana, gde se koriste fotografije koje ne odgovaraju stvarnom stanju smeštaja ili se uopšte ne radi o realnom objektu.

Drugi čest oblik prevare su lažni profili na društvenim mrežama i lažne agencije koje traže avans, nakon čega prestaju sa komunikacijom.

Treća grupa problema odnosi se na nelegalno izdavanje smeštaja, gde objekti nisu registrovani, a gosti nemaju nikakvu pravnu zaštitu u slučaju problema, otkazivanja ili nepostojanja rezervacije po dolasku.

Saveti za turiste pred sezonu

S obzirom na sve veći broj ponuda na internetu, turistima se savetuje dodatni oprez pri rezervaciji smeštaja. Pre svega, preporučuje se rezervacija preko proverenih platformi ili agencija, kao i proveravanje identiteta domaćina i postojanja realnih recenzija.

Takođe, preporučuje se da se izbegava slanje punih uplata nepoznatim licima unapred, bez ikakve garancije ili ugovora, kao i da se obrati pažnja na neuobičajeno niske cene koje često mogu biti signal potencijalne prevare.

POVEZANE VESTI

Društvo

PAZITE! Srpski turisti plaćaju KAZNE U GRČKOJ zbog sitnica u autu: Date 80 evra za nešto što vredi mnogo manje

Društvo

Agonija Srba u Grčkoj: Ostali sa bebom na ulici! Objavili su i OVU sliku kao upozorenje

Društvo

VAŽNO ZA SVE KOJI IDU U GRČKU - Putarina skočila za 33 odsto! Ovo su nove cene do najpopularnijih mesta

Društvo

Detaljan cenovnik ležaljki na grčkim plažama: U predsezoni bile takoreći besplatne, a sad set ide i do 30 evra!

Društvo

'ĆAO, MOŽEŠ LI DA MI POZAJMIŠ 120.000 DINARA?!' Hitno se oglasio MUP: Ako vam stigne ova poruka na telefon, evo šta odmah morate da uradite

Društvo

Porodici iz Srbije preselo letovanje u Grčkoj: Brava nije obijena, a neko im je iz sobe ukrao sav novac