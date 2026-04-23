Srbi, ako idete u Grčku pazite na ovo: Čak 800 evra za vašu, ali i tuđu grešku

Zakon u Grčkoj predviđa stroge kazne za nekorišćenje sigurnosnog pojasa, jasno definišući odgovornost i vozača i putnika. Ukupna kazna može dostići i do 800 evra ako više putnika nije vezano.
Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja u Grčkoj donosi strože sankcije za prekršaje koji se tiču bezbednosti na putevima, proširujući odgovornost ne samo na vozača već i na putnike u vozilu.
Izmenjeni zakon, koji je već nekoliko meseci na snazi, u kombinaciji sa pojačanim kontrolama policije i saobraćajne policije, pokazuje jasnu nameru nadležnih da unaprede ponašanje učesnika u saobraćaju i smanje broj saobraćajnih nezgoda, kroz stroži i preciznije definisan pravni okvir.
Šok kazne na putevima Grčke
Najčešći prekršaj
Grčka se nije zadržala na preporukama ili simboličnim merama, već je uvela propise koji tačno određuju obaveze svih lica u vozilu, sa posebnim naglaskom na upotrebi sigurnosnog pojasa, pišu grčki mediji.
Šta ako se vozite taksijem
Posebnu pažnju treba obratiti i ako boravite u Grčkoj, a vozite se taksijem jer se isti propisi primenjuju na korisnike taksi usluga.
Za taksi važe sledeće kazne:
Putnik koji ne koristi sigurnosni pojas plaća kaznu od 150 evra. Istovremeno, i taksista će biti kažnjen sa 150 evra ako njegov putnik nije vezan, bez obzira na to da li je vezao pojas.
Podaci ukazuju da veliki broj vozača i putnika u Grčkoj i dalje ne koristi sigurnosni pojas redovno, što negativno utiče na statistiku saobraćajnih nezgoda.
Zbog toga novi zakon predviđa stroge kazne za nekorišćenje sigurnosnog pojasa, jasno definišući odgovornost i vozača i putnika, koji više nisu izuzeti od sankcija.
Ukupna kazna i do 800 evra
Prema novom sistemu kazni:
- Ako vozač ne koristi sigurnosni pojas, kažnjava se novčanom kaznom od 350 evra i oduzimanjem vozačke dozvole na 30 dana
- Ako putnik ne koristi sigurnosni pojas, kazna od 150 evra izriče se i njemu i vozaču, čak i ako je vozač vezan.
To znači da ukupna kazna može dostići i do 800 evra ako više putnika nije vezano (350 evra za vozača i 150 evra po putniku).
U slučaju ponovljenog prekršaja kazne su oštrije:
-Drugi prekršaj u roku od pet godina - 1.000 evra i oduzimanje dozvole na 180 dana
- Treći prekršaj u roku od pet godina - 2.000 evra i oduzimanje dozvole na godinu dana.
Autor: A.A.