Srbi, ako idete u Grčku pazite na ovo: Čak 800 evra za vašu, ali i tuđu grešku

Zakon u Grčkoj predviđa stroge kazne za nekorišćenje sigurnosnog pojasa, jasno definišući odgovornost i vozača i putnika. Ukupna kazna može dostići i do 800 evra ako više putnika nije vezano.

Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja u Grčkoj donosi strože sankcije za prekršaje koji se tiču bezbednosti na putevima, proširujući odgovornost ne samo na vozača već i na putnike u vozilu.

Izmenjeni zakon, koji je već nekoliko meseci na snazi, u kombinaciji sa pojačanim kontrolama policije i saobraćajne policije, pokazuje jasnu nameru nadležnih da unaprede ponašanje učesnika u saobraćaju i smanje broj saobraćajnih nezgoda, kroz stroži i preciznije definisan pravni okvir.

Šok kazne na putevima Grčke

Najčešći prekršaj

Grčka se nije zadržala na preporukama ili simboličnim merama, već je uvela propise koji tačno određuju obaveze svih lica u vozilu, sa posebnim naglaskom na upotrebi sigurnosnog pojasa, pišu grčki mediji.

Šta ako se vozite taksijem

Posebnu pažnju treba obratiti i ako boravite u Grčkoj, a vozite se taksijem jer se isti propisi primenjuju na korisnike taksi usluga.

Za taksi važe sledeće kazne:

Putnik koji ne koristi sigurnosni pojas plaća kaznu od 150 evra. Istovremeno, i taksista će biti kažnjen sa 150 evra ako njegov putnik nije vezan, bez obzira na to da li je vezao pojas.

Podaci ukazuju da veliki broj vozača i putnika u Grčkoj i dalje ne koristi sigurnosni pojas redovno, što negativno utiče na statistiku saobraćajnih nezgoda.

Zbog toga novi zakon predviđa stroge kazne za nekorišćenje sigurnosnog pojasa, jasno definišući odgovornost i vozača i putnika, koji više nisu izuzeti od sankcija.

Ukupna kazna i do 800 evra

Prema novom sistemu kazni:

- Ako vozač ne koristi sigurnosni pojas, kažnjava se novčanom kaznom od 350 evra i oduzimanjem vozačke dozvole na 30 dana

- Ako putnik ne koristi sigurnosni pojas, kazna od 150 evra izriče se i njemu i vozaču, čak i ako je vozač vezan.

To znači da ukupna kazna može dostići i do 800 evra ako više putnika nije vezano (350 evra za vozača i 150 evra po putniku).

U slučaju ponovljenog prekršaja kazne su oštrije:

-Drugi prekršaj u roku od pet godina - 1.000 evra i oduzimanje dozvole na 180 dana

- Treći prekršaj u roku od pet godina - 2.000 evra i oduzimanje dozvole na godinu dana.

Autor: A.A.