Recite zbogom haosu u koferu: Četiri korisna trika za pakovanje koja će vam mnogo olakšati

Priprema za putovanje trebalo bi da bude uzbudljiva, ali često se pretvori u stres zbog jedne stvari -pakovanja. Da li ste spakovali previše? Ili premalo? Hoće li vam se tečnost prosuti po garderobi? Gde da stavite nakit, a gde papuče? Ako ste ikada stajali pored otvorenog kofera i pitali se odakle da krenem, niste sami.

Zato donosimo niz jednostavnih, ali genijalnih trikova koji će vam pomoći da spakujete sve što vam treba, bez nerviranja i bez oštećenih stvari.

Odevne kombinacije slažite vertikalno

Umesto da garderobu poređate jednu na drugu, probajte da je slažete vertikalno - kao knjige na polici. Ovako ne samo da ćete uštedeti prostor, već ćete i odmah videti svaki komad odeće čim otvorite kofer.

Kofer kao kapsula svežine

Ako se plašite da će vam odeća poprimiti neprijatan miris nakon dugog puta, trik je jednostavan: nekoliko kapljica omiljenog etarskog ulja stavite na tupfere od vate, pa ih rasporedite između garderobe. Kofer će se otvoriti kao mirisna kapsula.

Iskoristite prostor uz ivice

Dugački predmeti poput kaiševa mogu zauzeti dosta mesta ako se loše spakuju. Umesto da ih uvijate i gurate među majice, obmotajte ih uz unutrašnje ivice kofera - savršeno pristaju, a ne smetaju ničemu.

Papuče i patike? Neka budu odvojene od garderobe

Ako ne volite da obuća dolazi u kontakt s odećom, s razlogom, iskoristite postavu kofera, odnosno unutrašnje džepove, kao zaseban prostor za papuče ili sandale. Jednostavno, čisto i bez bakterija po garderobi.

Autor: Jovana Nerić