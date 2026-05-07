Sjajne vesti za sve koji idu u Grčku kolima: Odložena rigorozna mera za vozače, evo do kada važe stara pravila

Iz Grčke stiže vest koja će obradovati mnoge vozače iz Srbije koji ove godine planiraju letovanje u ovoj zemlji!

Vozači koji putuju u Grčku dobili su dodatno vreme za usklađivanje sa novim pravilima o obaveznoj opremi za prvu pomoć u vozilima, pošto je rok za primenu novih standarda zvanično produžen do 2027. godine.

Podsetimo, ranije je najavljeno da od 18. juna, grčki vozači moraju imati daleko opširniji set medicinskih potrepština.

- Još dobrih vesti iz Grčke! Rok za primenu novog tipa kutije za prvu pomoć u vozilima produžava se do 1. januara 2027. godine - navodi na se na Fejsbuk stranici Grčka info.

Dodaju da je rok produžen kako bi se vozačima i tržištu omogućilo da se postepeno prilagode strožim evropskim bezbednosnim standardima.

- Odluka je objavljena u grčkom Službenom glasniku. Obaveza da svako vozilo ima kompletnu i važeću opremu za prvu pomoć i dalje ostaje na snazi - navodi se.

Stara grčka apoteka bila je slična onoj koja je ranije bila obavezna u Srbiji, sa osnovnim elementima poput vate, gaze i flastera.

Sadržaj prve pomoći po sadašnjim propisima:

- sterilne gaze i zavoj

- antiseptičke maramice ili rastvore

- lepljiva traka

- makaze i pinceta

- rukavice za jednokratnu upotrebu

- izotermalno (termo) ćebe

Šta mora da sadrži komplet prve pomoći od 1. januara naredne godine:

- Ćebe za spasavanje (izotermno) (min. dimenzije: 210 x 160 cm – metalizovano)

- Rolna trake za fiksiranje (DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm)

- Set flastera (plastičnih) (DIN 13019-E,, 14 komada različitih veličina)

- Individualni sterilni zavoj (mali) (DIN 13151-K, približno 6 x 8 cm)

- Individualni sterilni zavoj (srednji) (DIN 13151-M, približno 8 x 10 cm)

- Individualni sterilni zavoj (veliki) (DIN 13151-G, približno 10 x 12 cm)

- Sterilni zavoj za opekotine/gaza (DIN 13152-BR, 60 x 80 cm)

- Zavoji za rane (komprese) (10 x 10 cm, parovi)

- Elastični fiksirajući zavoj (uski) (DIN 61634-FB, 6 cm x 4 m)

- Elastični fiksirajući zavoj (široki) (DIN 61634-FB, 8 cm x 4 m)

- Trouglasta marama za imobilizaciju (DIN 13168-D, 96 x 96 x 136 cm)

- Makaze za prvu pomoć (DIN 58279-A 145, protivtraumatske)

- Rukavice za jednokratnu upotrebu (medicinske) (DIN EN 455, vinil/nitril, velike)

- Vlažne maramice za čišćenje kože

- Medicinska maska za lice (tip IIR ili FFP2)

- Uputstvo za prvu pomoć

Autor: A.A.