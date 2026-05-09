Evo kako da zaštitite kofer od KRAĐE: Ako planirate PUTOVANJE onda bi OVO trebalo da znate

Dovoljan je samo kratak trenutak da prtljag nestane bez traga...

Aerodromi su nezaobilazne tačke svakog putovanja, ali treba pomenuti da sa sobom nose i određene rizike za putnike. U gužvi, brzini i stalnom cirkulisanju ljudi, lako je izgubiti iz vida lične stvari, što lopovima ostavlja dovoljno prostora da iskoriste trenutak nepažnje. Krađe prtljaga nisu retkost, a dovoljan je samo kratak trenutak da torba nestane bez traga.

Dok većina putnika razmišlja o letu, dokumentima ili vremenu polaska, retko ko obraća pažnju na to koliko su lični podaci dostupni drugima. Upravo ta nepažnja može dovesti do dodatnih problema, jer osim gubitka stvari, postoji i rizik od zloupotrebe informacija koje se često nalaze na samom koferu.

Jednostavan trik koji pravi razliku

Stručnjaci iz avio-industrije savetuju male, ali efikasne promene koje mogu značajno povećati bezbednost tokom putovanja. Jedan od takvih saveta podelila je stjuardesa Ali Kejs, koja ističe da mnogi putnici nesvesno izlažu svoje lične podatke.

- Uvek pazite da oznaka s podacima na vašem koferu bude okrenuta na drugu stranu. Vidim toliko ljudi sa prtljagom na kojoj su lični podaci vidljivo istaknuti, svima na uvid - rekla je stjuardesa.

Prema njenim rečima, prolaznici vrlo lako mogu zapamtiti ime, broj telefona, imejl adresu ili čak kućnu adresu ako su ti podaci jasno istaknuti. U takvom okruženju, gde se ljudi neprestano smenjuju, to predstavlja nepotreban rizik koji se može izbeći jednostavnom merom opreza.

Zaštita privatnosti na prvom mestu

Ali Kejs naglašava da nije problem u tome što putnici ostavljaju kontakt podatke na prtljagu, već u načinu na koji su oni izloženi.

- To je jednostavno previše informacija da bi bile dostupne bilo kome - dodala je ona.

Rešenje je vrlo jednostavno. Dovoljno je da se oznaka okrene ka unutra ili postavi tako da podaci nisu vidljivi na prvi pogled. Na taj način, informacije ostaju dostupne u slučaju da se prtljag izgubi, ali nisu izložene svakome ko prolazi pored.

- Ako vam torba stvarno bude izgubljena ili ukradena, onaj ko je pronađe može samo da izvadi papirić i okrene ga da bi došao do vaših podataka. Super je da imate oznaku na prtljagu, ali nije potrebno da vaši lični podaci budu stalno vidljivi svima - objasnila je Kejs.

Mali detalj koji može sprečiti velike probleme

Iako neke oznake za prtljag već dolaze sa zaštitnim navlakama koje skrivaju podatke, mnogi ih i dalje nemaju. Upravo zato ovaj jednostavan trik može biti od velike koristi svima koji žele dodatnu sigurnost tokom putovanja.

U situacijama kada se prtljag izgubi, važno je da kontakt podaci postoje, ali je podjednako važno da nisu dostupni nepoznatim osobama u svakom trenutku. Balans između praktičnosti i bezbednosti može se postići uz minimalan trud.

Autor: S.M.