Na beogradskom aerodromu obeleženo pet godina od ponovnog uspostavljanja linije Amsterdam–Beograd

Gotovo vek povezanosti na relaciji Beograd-Amsterdam: više od 570.000 putnika u poslednjih pet godina

Holandski KLM, najstarija avio-kompanija na svetu koja i dalje posluje pod svojim prvobitnimimenom, danas obeležava pet godina od ponovnog uspostavljanja redovne linije između Amsterdama i Beograda. Linija je obnovljena 2021. godine, nakon gotovo tri decenije pauze, a danas KLM saobraća dva puta dnevno između Beograda i Amsterdama, povezujući putnike izSrbije sa više od 160 destinacija širom sveta.

„Ponosni smo što obeležavamo pet godina od povratka KLM-a na liniju između Beograda i Amsterdama, čime je obnovljena veza koja ima dugu i značajnu istoriju. Tokom proteklih pet godina videli smo veliko interesovanje putnika iz Srbije, kako za putovanja u Holandiju, tako i za dalje konekcije ka destinacijama širom sveta u okviru KLM mreže. Sa dva dnevna leta iz Beograda, nastavljamo da putnicima iz Srbije pružamo još više mogućnosti za jednostavna i udobna putovanja ka velikom broju svetskih destinacija”, izjavio je Razvan Radut, menadžerprodaje grupe Air France-KLM.

„Tokom proteklih pet godina zajedničkog uspešnog poslovanja, oko 570.000 putnika koristilo je usluge beogradskog aerodroma i kompanije KLM, što je značajno doprinelo jačanju turističkih, poslovnih i kulturnih veza između Srbije i Holandije. Pored stalnog unapređenja ponude destinacija i jačanja povezanosti Beograda i Srbije sa Evropom i svetom, kompanija Belgrade Airport ostaje posvećena pružanju kvalitetne, pouzdane i efikasne usluge putnicima iaviopartnerima” izjavio je Miodrag Mirković, izvršni direktor za komercijalne poslove kompanijeBelgrade Airport.

Duga povezanost KLM-a i Beograda – od Evrope do Holandske Istočne Indije

Beograd se na KLM-ovoj mreži destinacija nalazi još od 1931. godine, kada je realizovan prvi let ove avio-kompanije ka srpskoj prestonici. Let je tada bio deo dugolinijske rute od Amsterdama, preko Lajpciga i Budimpešte, do Batavije (današnje Džakarte) u tadašnjoj Holandskoj Istočnoj Indiji.

Nakon ukidanja linije 1935. godine, KLM je ponovo na godinu dana uspostavio letove 1957, azatim i 1963. godine. Ova avio-linija je bila aktivna sve do novembra 1991. godine, kada je suspendovana neposredno pre raspada Jugoslavije.

Povratkom na srpsko tržište 2021. godine, KLM je obnovio gotovo vek dugu povezanost Srbije i Holandije.

Letnji red letenja i širenje mreže destinacija

Tokom letnje sezone, do 25. oktobra 2026. godine, KLM putnicima nudi mrežu od 164 destinacije širom sveta, uključujući 96 evropskih i 68 interkontinentalnih destinacija.

U evropskoj mreži uvedene su nove destinacije – Džerzi, Santjago de Kompostela i Ovijedo, dok je broj letova povećan ka više popularnih gradova, među kojima su Kaljari, Istanbul, Dubrovnik, Ljubljana i Kork.

Kada je reč o interkontinentalnim rutama, San Dijego, Majami i Hajderabad po prvi put će biti dostupni tokom cele letnje sezone, dok je San Hoze uveden kao nova letnja destinacija.

Besplatan brzi Wi-Fi na evropskim letovima

KLM je među prvim avio-kompanijama u Evropi uveo besplatan brzi Wi-Fi na evropskim letovima, a usluga je trenutno dostupna na približno polovini letova u okviru evropske mreže. Pristup internetu moguć je nakon besplatne registracije ili prijave u Flying Blue program lojalnosti, uz neograničeno korišćenje tokom leta. Uvođenje Wi-Fi usluge postepeno se širi na evropsku flotu i biće dostupno u avionima Erbas A321neo i Embraer 195-E2, kao i u delu Boing737-800 flote.

Autor: S.M.