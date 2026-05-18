Tara ponovo u znaku avanture: Rajska rijeka otvorila rafting sezonu 2026.

Rafting sezona 2026. na Tari je zvanično počela, a kamp Rajska rijeka i ove godine spremno dočekuje goste željne avanture, odmora u prirodi i nezaboravnih dana na vodi.

Interesovanje za rafting Tarom već na početku sezone pokazuje da ova smaragdna reka i dalje zauzima posebno mesto među ljubiteljima aktivnog odmora, adrenalina i prirodnih lepota regiona. Sve je više gostiju koji ne žele samo klasičan izlet, već kompletan doživljaj: siguran rafting, udoban smeštaj, domaćuhranu, dodatne aktivnosti i atmosferu zbog koje se Rajskoj rijeci mnogi vraćaju iz godine u godinu.

Kamp na idealnoj lokaciji za najbolji rafting Tarom doživljaj

Kompleks kampa Rajska rijeka, ručno građen od drveta sa Vučeva u autentičnom lokalnom stilu, nalazi se na jednoj od najpogodnijih lokacija za rafting Tarom — na putu Foča–Nikšić, u blizini Šćepan Polja i graničnog prelaza sa Crnom Gorom.

Smešten na obali Drine, nedaleko od mesta gde se Tara i Piva spajaju u Drinu, predstavlja odličnu polaznu tačku za najatraktivnije rafting ture na Tari. Ušuškan u prostoru između dva nacionalna parka, Durmitora i Sutjeske, omogućava gostima da avanturu na vodi povežu sa sadržajnim višednevnim boravkom u prirodi, bez žurbe i komplikovane organizacije.

Više smeštajnih kapaciteta za goste u sezoni 2026

Zbog velikog interesovanja i sve većeg broja posetilaca, Rajska rijeka je u novu sezonu ušla sa proširenim smeštajnim kapacitetima. Novi i dodatno unapređeni kapaciteti omogućavaju da kamp primi veći broj gostiju, ali bez odustajanja od onoga po čemu je prepoznatljiv: autentičnog prirodnog ambijenta, komfora, domaćinske atmosfere i osećaja da se boravi u prostoru koji je napravljen za odmor

i uživanje, a ne samo za noćenje.

Gosti mogu da biraju smeštaj u standard, komfort i superior bungalovima i sobama različitog kapaciteta, a sve smeštajne jedinice su moderno opremljene i prilagođene potrebama parova, porodica, grupa i korporativnih timova. WiFi internet je dostupan u čitavom kompleksu.

Rafting na Tari svakog dana od aprila do oktobra

Centralno mesto u ponudi, naravno, zauzima rafting na Tari. Kada se čamac otisne niz reku, brzo postaje jasno zašto Tara ima posebno mesto među ljubiteljima raftinga. Snažni bukovi, zapenušani talasi,

kovitlaci i uski kanjonski prolazi smenjuju se sa virovima, limanima i mirnijim delovima toka, pa svaki deo spusta ima drugačiji karakter. U jednom trenutku reka traži punu pažnju i brzu reakciju, a već u sledećem pruža predah i priliku da se pogleda oko sebe i shvati kroz kakav se grandiozni prirodni ambijent prolazi.

Spust se u Rajskoj rijeci organizuje svakog dana tokom sezone, što gostima daje mnogo veću fleksibilnost prilikom planiranja dolaska. Bez obzira na to da li biraju vikend, produženi odmor ili nekoliko slobodnih dana u toku nedelje, rafting je dostupan svakodnevno, uz obezbeđenu najsavremeniju rafting opremu i pratnju iskusnih, licenciranih skipera. Njihovo poznavanje Tare, vodostaja, brzaka i bezbednosnih procedura jedan je od najvažnijih razloga zbog kojih se gosti na vodi osećaju sigurno, čak i kada se prvi put susreću sa raftingom.

Kada je najbolje vreme za rafting Tarom?

Tara u različitim periodima rafting sezone, koja traje od aprila do oktobra, pokazuje različito lice.

Proleće i početak leta donose viši vodostaj, snažnije brzake i više adrenalina, dok letnji meseci i početak jeseni nude toplije vreme i nešto mirniji ritam, pogodniji za porodice sa decom i one koji žele opušteniji spust. Upravo zato je rafting na Tari atraktivan širokom krugu posetilaca: od iskusnih avanturista do početnika koji žele da probaju nešto novo, ali u dobro organizovanim i bezbednim uslovima.

Aktivan odmor u prirodi, domaća kuhinja i dodatni sadržaji

Pored raftinga, Rajska rijeka je i mesto za potpun odmor u prirodi. U sklopu kampa gostima su na raspolaganju restoran domaće kuhinje, bazen, sportski tereni, prostor za druženje, uređeno dvorište, dečije igralište, privatna plaža na Drini, parking sa video nadzorom i dodatni sadržaji koji boravak čine zabavnijim i sadržajnijim.

Posebno mesto zauzima bogata gastronomska ponuda, jer posle dana provedenog na vodi dobar domaći obrok, pripremljen na tradicionalan način, postaje važan deo celokupnog iskustva.

Večeri u kampu imaju posebnu atmosferu: muzika uživo, ples, razgovori i druženje pod otvorenim nebom pretvaraju završetak dana u deo doživljaja koji se pamti jednako kao i avantura.

Za one koji izaberu neki od višednevnih aranžmana, pored raftinga na Tari, kamp Rajska rijeka organizuje i dodatne aktivnosti u prirodi: planinarske ture, izlete, jeep safari, zip-line, jahanje konja, kanjoning i team building programe. Tako Rajska rijeka postaje dobra baza ne samo za jedan spust, već za nekoliko dana aktivnog odmora.

Promotivne ponude i specijalni popusti za rafting Tarom radnim danima

U rafting sezoni 2026. očekuju vas i sjajni promotivni popusti i akcije.

Gostima koji mogu da planiraju dolazak van vikenda, Rajska rijeka nudi specijalne popuste na rafting aranžmane radnim danima. To je istovremeno odlična prilika za mirniji boravak, uz manje gužve u kampu i na vodi, i dodatnu uštedu prilikom rezervacije.

Tu su i posebne pogodnosti za decu, veće grupe, kao i team building događaje i druge važne prilike.

Termini se brzo popunjavaju, zato ne čekajte previše – rezervišite svoju rafting na Tari avanturu i osigurajte željeni termin i najbolje uslove za nezaboravno iskustvo.

Autor: S.M.