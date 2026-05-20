EVROPSKI RAJ NA ZEMLJI: Država u kojoj vojska ne postoji, kriminal je nula, a porezi su smešni! Imaju samo jedan zatvor, ali život ovde ima JEDNU MANU

Iako se retko pominje na prvom mestu kada se priča o državama sa najvišim životnim standardom, ova mala zemlja se po mnogim pokazateljima nalazi u samom svetskom vrhu. Ušivena u moćne Pirineje, između Francuske i Španije, smeštena je Andora – kneževina poznata po ekstremnoj bezbednosti, visokim platama, niskim porezima i nestvarno kvalitetnom životu.

Andora se prostire na svega 468 kvadratnih kilometara površine, što znači da je gotovo celu državu moguće obići peške! Formalno njom upravljaju predsednik Francuske i biskup iz španskog grada Urgelja, što je čini jednom od najneobičnijih političkih tvorevina u Evropi.

Država bez vojske i sa nula ubistava

Jedna od najvećih zanimljivosti jeste da Andora nema stalnu vojsku. Za njenu odbranu u slučaju rata zadužene su Francuska i Španija, dok o bezbednosti unutar zemlje brine isključivo nacionalna policija.

Andora važi za jednu od najsigurnijih država na svetu:

Kriminal na nuli: Teški zločini gotovo da ne postoje, a broj ubistava godinama je na apsolutnoj nuli.

Jedan zatvor za celu zemlju: Krađe, pljačke i vandalizam su toliko retki da cela država ima samo jedan zatvor u kojem u svakom trenutku boravi između 40 i 60 zatvorenika.

Mirne ulice: Građani i turisti se slobodno kreću u bilo koje doba dana i noći, a policija se najčešće bavi sitnim krađama tokom zimske sezone i finansijskim malverzacijama.

Poreski raj i rekorderi po dugovečnosti

Andora je i danas zadržala status poreskog raja. Dok ostatak Evrope grca u dažbinama, ovde porez na dohodak i dobit iznosi najviše 10 odsto, dok je stopa PDV-a svega 4,5 odsto, što je ubedljivo najmanje na Starom kontinentu.

Zahvaljujući čistom planinskom vazduhu i vrhunskom zdravstvenom sistemu, stanovnici Andore spadaju među najdugovečnije ljude na svetu. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, prosečan životni vek ovde je između 83 i 84 godine.

Ipak, postoji jedna velika mana...

Život u ovom raju uopšte nije jeftin. Zbog veoma ograničenog prostora u planinskom području, gradnja je komplikovana, pa su cene nekretnina i kirija skočile u nebesa.

Ipak, to ne sprečava milione turista da svake godine posete glavni grad Andora la Velju, koji je ujedno i najviša prestonica u Evropi. Grad je bescarinska zona, pa ljudi masovno dolaze u šoping luksuzne robe, parfema i elektronike.

Zimi je Andora raj za skijaše, leti za planinare i bicikliste, a tokom cele godine glavna atrakcija je futuristički termalni centar Caldea sa lekovitom banjskom vodom, kao i zabavni park Naturland sa najdužim planinskim toboganom na svetu.

Autor: D.S.