RAJSKA MESTA NA SAT VREMENA OD BEOGRADA: Savršeni skriveni biseri Srbije za koje malo ko zna, a odmaraju i dušu i novčanik!

Leto je uveliko stiglo, a sa njim i večita dilema – kako pobeći od gradske vreline i stresa, a da pritom ne potrošite čitavo bogatstvo na daleka putovanja? Ako mislite da ste obišli sve što Srbija ima da ponudi, prevarili ste se. Na svega sat do dva vožnje od Beograda kriju se nestvarni, netaknuti kutkovi prirode koji još uvek nisu preplavljeni masovnim turizmom.

Donosimo vam fantastične predloge za savršen vikend-izlet gde vas čekaju debeli hlad, miris domaće kuhinje, skriveni vidikovci i cene koje su više nego pristupačne!

1. Planina Kosmaj – Skriveni vidikovci i etno-mir u debelom hladu

Kosmaj je nepravedno zapostavljen u senci popularnije Avale, a nudi neuporedivo više mira i netaknute prirode na samo 50ak minuta od prestonice. Ova planina je savršena za letnji beg jer je potpuno obrasla gustom šumom koja drži temperaturu znatno nižom nego u gradu.

Šta videti: Pored čuvenog, monumentalnog Spomenika palim borcima na samom vrhu, prošetajte do skrivenog vidikovca u blizini manastira Tresije. Pogled na valovitu Šumadiju ostavlja bez daha.

Gde odmoriti i jesti: Oko Kosmaja se poslednjih godina otvorilo nekoliko prelepih, autentičnih etno-domaćinstava i mikro-pivara gde možete ručati u dvorištu okruženom šumom. Cene domaćih specijaliteta, poput šumadijskog sira, kajmaka i pečenja, i dalje su veoma korektne u poređenju sa gradskim restoranima.

2. Specijalni rezervat prirode Zasavica – Raj za oči i odmor u "Kampu mira"

Malo zapadnije od Beograda, blizu Sremske Mitrovice (oko sat vremena vožnje auto-putem), nalazi se Zasavica – mirna, pitoma rečica i jedan od poslednjih očuvanih močvarnih poseda u Srbiji. Ovde vreme teče sporije, a priroda diktira tempo.

Šta raditi: Iznajmite čamac ili se provozajte turističkim brodićem "Umbra" kroz čarobne vodene rukavce. Zasavica je dom za stotine retkih ptica, dabrove i čuvene podolske govedine i magarca. Izletište je savršeno uređeno za šetnju drvenim mostićima.

Zašto odmara novčanik: Ulaznice u rezervat su simbolične, a u lokalnoj etno-krčmi možete probati jedinstvene jela od mangulice i divljači po cenama koje su izuzetno pristupačne za porodični ručak na ovakvom mestu.

3. Obedska bara i Kupinovo – Istorija i priroda na pragu prestonice

U jugoistočnom Sremu, na jedva sat vremena od Beograda, leži Obedska bara – čuveni ornitološki rezervat i jedno od najstarijih zaštićenih područja na svetu. Ako želite potpuni mir, bez gužve, galame i selfi-turista, ovo je prava adresa.

Skriveni biser: Posetite obližnje selo Kupinovo, jedino preostalo selo koje čuva duh starog Srema sa autentičnim drvenim kućama iz 18. veka. Obavezno prošetajte do ostataka srednjovekovne tvrđave Kupinik, koja se nalazi skrivena u šumi na ivici same bare.

Aktivnosti: Možete iznajmiti drvene čamce na vesla i sami istraživati skrivene lokvanje, prošetati uređenom stazom zdravlja ili napraviti piknik na prostranim livadama koje su potpuno besplatne za korišćenje.

4. Zagajička brda – Srpski "Hobiton" na ivici Deliblatske peščare

Za one koji žele nešto potpuno drugačije i vizuelno impresivno, Zagajička brda su pun pogodak. Smeštena na nešto više od sat vremena vožnje ka Banatu, ova brda izgledaju kao da su preslikana iz filma Gospodar prstenova.

Šta ih čini posebnim: To su zapravo drevne peščane dine Deliblatske peščare koje je priroda tokom vekova prekrila gustom, zelenom travom. Pogled sa najviše tačke, gde se nalazi stari kameni obelisk, pruža se unedogled i nudi savršenu scenografiju za nestvarne fotografije.

Savet za budžet: S obzirom na to da su brda skrivena i potpuno divlja, ovde nema komercijalnih sadržaja, što znači da je ulaz besplatan. Spakujte sendviče, rashlađenu vodu i napravite savršen, besplatan piknik na vrhu sveta, a u povratku svratite u neku od lokalnih banatskih porodičnih vinarija na osveženje.

Autor: D.S.