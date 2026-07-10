Novi sistem kamera na putu do mora: Prekršaj odmah stiže policiji - ovo su tačne lokacije

Ako ovog leta putujete za Grčku preko Severne Makedonije, obratite pažnju, jer saobraćajne kamere od granice sa Srbijom kroz Severnu Makedoniju pa sve do prelaza Evzoni beleže i vozila sa stranim tablicama i prekršaje odmah šalju policijskim patrolama i presretačima koji vas mogu zaustaviti na putu.

Naime, kako piše "Grčka info", kamere sistema "Safe City" u Severnoj Makedoniji beleže i vozila sa stranim tablicama, ali se ne naplaćuju ni evidentiraju na granici kao što je bilo ranije u najavi, već se informacije o prekršajima odmah šalju policijskim patrolama i presretačima koji vas mogu zaustaviti na putu.

Najviše kamera nalazi se na Koridoru 10 prema Grčkoj, a ima ih ukupno pet koje beleže prekoračenja brzine i to na sledećim lokacijama:

- pre isključenja za Skoplje

- oko odmorišta Bastion Plaza

- posle Velesa

- iza četvrte naplatne rampe i

- pred samu granicu sa Grčkom

Kamere pokrivaju i Kumanovo, Tetovo i gotovo sve veće raskrsnice u Skoplju, navodi popularna stranica koje se bavi dešavanjima u Grčkoj.

Iako se kazne za strana vozila još ne šalju automatski, to ne znači da ćete izbeći kaznu, navode. Naprotiv, policija vas može zaustaviti odmah nakon što kamera evidentira prekršaj.

Savet za putnike

Putnicima se savetuje da posebno obrate pažnja na deonicama sa ograničenjem brzine od 70 km/h - tu najčešće stoje patrole i radar i ima ih na više mesta duž puta, najčešće iza krivina, ranije je objavila Instagram stranica Nikana.gr.

Smanjili ograničenje brzine na 30 km na sat

Prekoračenje brzine u vožnji jedan je od najčešćih prekršaja te su se neke zemlje odlučile na smanjenje ograničenja brzine u naseljima. Ukoliko putujete u Grčku, ovo bi trebalo da znate kako ne biste došli u situaciju da budete sankcionisani.

U Grčkoj se od početka ove godine primenjuje novo ograničenje brzine u stambenim naseljima koje je sa 50 km na sat smanjeno na 30 km na sat. Primenjuje se na sve gradske ulice sa po jednom saobraćajnom trakom u svakom smeru. Napominju da su izuzetak jednosmerne ulice sa najmanje dve saobraćajne trake, kao i dvosmerne saobraćajnice koje imaju po dve trake u svakom smeru ili razdelno ostrvo - na njima ograničenje i dalje ostaje 50 km na sat.

Grci pooštrili kazne: Masovno smanjili ograničenje na 30 na sat, kazna 700 evra, ode i dozvola

Kazne i u Bugarskoj

Slična situacija je i u Bugarskoj, ukoliko se odlučite da preko nje stignete u Grčku, a u kojoj nije dozvoljena prebrza vožnja. Na autoputu u Bugarskoj koji vodi ka Grčkoj, takođe postoje kamere za kontrolu brzine.

Kazne se kreću od 25 evra za manje prekoračenje do 307 evra za prekoračenje veće od 50 km/h, uz mogućnost i zatvorske kazne.

Zato vozite pažljivo, poštujte ograničenja brzine i saobraćajne propise, jer najvažnije je da na odmor stignete bezbedno!

Autor: A.A.