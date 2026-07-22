Rodos nije samo jedna destinacija: koji deo ostrva izabrati za letovanje?

Rodos je grčko ostrvo koje pripada Dodekanezima. Verujemo da vam je poznat zbog jednog od sedam starih svetskih čuda - Kolosu sa Rodosa. Njegov istoimeni glavni grad nalazi se pod zaštitom UNESCO i na listi je Svetske kulturne baštine.

Rodos se posmatra kao jedna destinacija, iako on to nije. Na površini od 1,4 hiljade km 2 i 220 km obale aktivnosti na odmoru mogu da budu prilično raznovrsne. Za planinarenje pogodni suplaninski i kameniti delovi u unutrašnjosti ostrva. Ravniji, gušće naseljen i življi istočni deo Rodosa pogodan je za turizam. Ovo ostrvo ima preko 300 sunčanih dana, a prosečna temperatura od proleća do jeseni je oko 25℃.

U ovom delu je i njegov glavni grad u kojem živi više od polovine ostrvljana i turistička mesta poput Falirakija, Lindosa, Triante, Embone, Koskinoua, Afandoua i Arhangelosa. Neka od njih su bolja za večernje šetnje, druga za obilazak plaža i odmor, a treća za noćni život ili sportske aktivnosti.

Zašto je Rodos praktičan za letovanje avionom?

Glavni međunarodni aerodrom na Rodosu pod nazivom Diagoras nalazi se na oko 15 km odglavnog grada, idući jugozapadno. Neka turistička mesta su, zbog toga, prilično blizuaerodroma, a do nekih se mora stići dužim kopnenim putem. Od samog aerodroma do glavnoggrada svega je 20 minuta vožnje.

Rodos je dobra destinacija za turiste koji ne žele da putuju autom ili autobusom. Ako planirate letovanje na Rodosu putovanje avionom je sve traženije, ali je pre svega potrebno proveritijedno: koliko vam je smeštaj udaljen od aerodroma i da li će vam biti potreban dodatni prevoz(rent-a-car) ukoliko ne postoji transfer do vaše lokacije.

Stanovnicima Turske je zapravo najlakše da dođu do ostrva bez aviona, jer je Rodos od turskeobale udaljen svega 18 km. Sa Balkana je poželjno putovati avionom, jer su drugi načiniputovanja komplikovani, zamorni i skupi.

Iz Atine do Rodosa možete da stignete za svega 1 h, a od Soluna za 15 minuta više. Letovi odSofije i Tirane traju oko 1,5 h, a iz Beograda oko 1 h i 50 minuta. Ako polazi iz Zagreba,Ljubljane, Sarajeva, Podgorice ili Istanbula, potrebna su presedanja, pa su i letovi duži.

Grad Rodos - za one koji žele sadržaje i šetnju

U glavnom gradu Rodosu živi oko 115 hiljada stanovnika i on je najveći grad na ostrvu i ujednonajbliži Turskoj. U gradu postoji mnogo peščanih plaža, izvora, parkova, zelenih površina, augostiteljstvo i turizam “cvetaju”. Mesto privlači putnike koji žele više od “običnog” odmora: samce i parove zainteresovane za šetnje, istoriju i turiste koji žele aktivan odmor van hotela.

U starom delu grada se nalazi krstaška tvrđava koja se nalazi na UNESCO listi Svetske kulturnebaštine. Čitav stari deo potiče iz srednjeg veka, zajedno sa tvrđavom i dugim zidinama. Ljubiteljiistorije mogu da obiđu Vrata slobode, Venerin hram (iz III veka pre nove ere), fontanu naArgirokastro trgu, Hipokratov trg, Arsenal vitezova iz XIV veka (danaj je to folkorni muzej),Arheološki muzej, Ulicu vitezova, Sokratovu ulicu, Sahat kulu, džamiju SulejmanaVeličanstvenog, jevrejsku četvrt i brojne druge istorijske lokacije.

Pored istorijskih lokaliteta i znamenitosti, Rodos ima novi deo grada. U njemu možete naćibrojne restorane, šetališta, (brendirane) prodavnice, suvenirnice, mogućnosti za odlazak naizlete (na ostrva Simi, Halki, Lindos i Fetije), diskoteke i znatno više sadržaja u večernjimsatima. Zbog svega ovoga je popularan među aktivnim mlađim ljudima.

Faliraki - za mlađe i one koji žele življe letovanje

Faliraki je na oko 12 km od glavnog grada, a na 17 km od aerodroma, oko 15 minuta vožnjeautom i 30 minuta autobusom. Mesto je veoma popularno zbog duge peščane, potpunouređene i opremljene plaže (duge 5 km) i velikog izbora hotela, od kojih su neki međunajluksuznijim na ostrvu.

Faliraki pretežno biraju mlađi turisti zbog velikog broja sadržaja: kafića, restorana, diskoteka,barova i sličnih sadržaja koji zadovoljavaju potrebe turista koji ne žele samo da šetaju. Nemožemo reći da je gradić loš za porodice, ali u nekim delovima može da bude izrazito bučno.Za porodice je pogodnije malo turističko mesto ka Lindosu zvano Kolymbia koje ima višeporodičnih hotela.

Kalithea i Kolymbia - bolji izbor za mirniji odmor

Kalithea je od Rodosa udaljena oko 6 km, tačnije 16 km od aerodroma (20 minuta vožnje).Kalitheu krase uvale, a privlačna je zbog banjskog turizma (istoimena banja ima termalneizvore). Posećuju je putnici koji žele miran odmor i dostupne restorane, izlete i druge sadržaje.Mirnija je od Falirakija i manje je bučna, ali dovoljno blizu.

Kolymbia je malo dalje od glavnog grada (oko 25 km) nego Kalithea, ali se i dalje do nje brzomože stići (za oko 35 minuta vožnje). Atmosfera u gradiću je mirna i manje živahna nego uFalirakiju. Posećuju je parovi kojima nije važno da li postoji mogućnost noćnog provoda iporodice. U ovom mestu dobićete miran odmor, sunčanje, kupanje i smeštaj u dobrim hotelima.

Lindos - najlepši ambijent, ali treba proveriti udaljenost

Lindos je od Rodosa udaljen 55 km, a nešto manje od aerodroma (oko 50 km), na sat vremenavožnje. On je jedan od najpoznatijih i najprivlačnijih delova ostrva zbog svog ambijenta kojikrase bele kuće, uske ulice, antički Akropolj, istorijska nalazišta i lepe peščane plaže. PlažaKalathos (duga 4 km) pokrivena šljunkom u severnom je delu gradića.

Posećuju ga romantični parovi koji vole da se fotografišu u lepom ambijentu, da šetaju i boljeosete grčki “šmek” ostrva. Zbog daljine od aerodroma nije najzgodnije rešenje za porodice sadecom, ali deci može da bude veoma interesantno da istražuju njegove male ulice.

Ixia i Ialyssos - za aktivniji odmor i blizinu aerodroma

Ixia i Ialyssos smešteni su na zapadnoj obali ostrva, na oko 8-12 km od grada (oko 10-15minuta vožnje). Pre svega treba imati u vidu da je ovaj deo vetrovitiji nego ostali, pa je pogodanza sportove na vodi i aktivan odmor. Ako očekujete mirno more - to ovde nećete dobiti.

U ovom delu Rodosa izgrađeni su hoteli visoke kategorije, plaže su šljunkovite, a turisti moguda obilaze obližnje grčke znamenitosti. U blizini Ixie se nalaze sačuvani delovi Apolonovoghrana, antičko pozorište i stadion, a kod Ialyssosa Kamiros, antički grad i manastir Filerimos izsrednjeg veka.

Gradiće posećuju parovi, aktivniji putnici, sportisti i turisti željni blizine glavnog grada. Akodolazite s decom, proverite plažu najbližu vašem smeštaju i raspitajte se da li je i kada moremirno.

Autor: D.S.