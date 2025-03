Radi se o jednom od najljepših deserata na svetu. Obložene su piškotama, hlebom i ređe biskvitom, koji izgledaju i služe kao neka vrsta "ograde", unutar koje se nalazi mekano, kremasto punjenje. Izgleda stvarno spektakularno!

Pretpostavlja se da je reč šarlota (orig. Charlotte) zapravo kriva interpretacija staroengleske reči "charlyt" koja označava poslasticu od krhkog testa. Drugi pak, tvrde da je reč potekla od jevrejskog naziva za puding od jabuke "shalet".

Nastala na ruskom dvoru?

Postoji nekoliko verzija o tome kako je nastao ovaj desert. Jedna od njih je "Charlotta Russe" ili, u slobodnijem prevodu, ruska Charlotte. Radi se o kolaču kojeg je šef Marie Antoine Careme pripremio od piškota i jednostavne bavarske kreme od jaja i mleka i dodao joj šlag. Torta se hladila u okruglom obruču, a pre posluživanja preokrenula i ukrasila kandiranim voćem. Najvjerojatnije je Careme pripremio kolač u čast svog poslodavca ruskog cara Aleksandra I.

Međutim, postoje oprečna mišljenja kada se radi o receptu s kojim je Careme već dugo eksperimentirao, a koji je na kraju, kad je bio zadovoljan rezultatom, nazvao u čast engleske kraljice Charlotte. Međutim, pojedinci tvrde da se nije radilo o engleskoj kraljici, nego o pruskoj Aleksandri I, kojoj je takođe bilo ime Charlotte. U svakom slučaju, tačan datum i dan kada je prvi puta na sto iznesena charlotta ne možemo znati, ali zato možemo sa sigurnošću reći da je naziv charlotte dodijeljen u čast istoimene žene.

Sećate se scene iz filma "Bilo nekad u Americ"?

Tokom 30-tih i 40-tih godina prošlog veka, u Sjedinjenim Državama bila je poznata "Charlotte Russe" u bruklinškoj verziji. Radilo se o biskvitu ispunjenim šlagom i kandiranim trešnjama. Prodavala se u papirnatim čašicama. U jednoj od najdirljivijih scena iz filma Sergia Leonea "Once Upon a Time in America" (Bilo jednom u Americi), mali Patsy kupuje za 5 centi malu "Charlotte Russe" za svoju simpatiju Peggy. Ali dok je čeka pred vratima da se okupa, otvara svežnjić i mic po mic, potamani najpre šlag, pa trešnju, pa biskvit i na kraju, zgužva papir i sakrije ga u džep. Peggy ostaje bez poklona, koji je očito u to vreme predstavljao vrlo skupu i finu poslasticu.

Rat oko torte

Druga verzija charlotta je "Apple Charlotte", navodno britanski kolač "par exellance". Kod ove charlotte, umesto piškota i biskvita, za oblaganje kalupa, koristi se hleb natopljen ili namazan maslacem. U sredinu se stavlja pire od jabuka, koji se prethodno proprže na puteru sa šećerom, cimetom i rumom. "Apple charlotte" se po prvi put spominje u jednoj poeziji iz 1796. godine. Autor je Amerikanac Joel Barlow, diplomata i političar, a nastala je tokom njegovog boravka u Francuskoj. Ovo je podatak koji rađa određene sumnje u vezi porekla ovog deserta, oko kojeg se otimaju Englezi i Francuzi.

Podatak koji potvrđuje britanske izvore je njeno prvo "stručno" spominjanje u engleskom kuvaru autorke Marie Rundell iz 1807. godine. Međutim, iste godine o njoj se govori i u kuvaru "Le Cuisinier Imperial" Alexandre Viarda. Francuzi se ne daju pokolebati oko podatka da se radi o "njihovom" desertu pod izvornim imenom "Charlotte de pommes".

Brza i jednostavna, prosto neodoljiva

Charlotta može biti punjena čokoladnim musom, ili vanilom. Može se ukrašavati sa komadićima čokolade ili voća. Ona je prosto neodoljiva, lagana i pravi je letnji desert. U videu pogledajte naš predlog kako da najbrže napravite ovu ukusnu kraljicu među tortama:

Autor: Zorica Lazarević